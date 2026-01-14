Detuvieron a un hombre en Paraná por robarle a una anciana miles de dólares en Bovril con el cuento del tío

Una anciana de la localidad de Bovril fue víctima de una estafa mediante la modalidad de cuento del tío. La investigación permitió identificar a uno de los delincuentes que fue detenido en Paraná.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, el hecho ocurrió el 7 de enero, la damnificada, de 88 años, fue contactada telefónicamente por una persona que se hizo pasar por empleado bancario, quien le dijo que pasaría a retirar el dinero que tenía ahorrado para cambiarlo por billetes nuevos. De esta manera, se llevó una importante suma de dinero en dólares.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y diversas tareas investigativas, realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz, se logró individualizar a un hombre y a un vehículo presuntamente vinculados al hecho delictivo, motivo por el cual se dio intervención a la División Delitos Económicos.

De este modo, efectivos de esta División junto a personal policial de la Comisaría de Bovril, llevaron adelante una investigación que permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento del hecho.

Como resultado de la pesquisa y por disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de Paraná, se concretaron allanamientos en distintos domicilios de la capital provincial, donde se detuvo a un hombre y se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Las actuaciones continúan, con el objetivo de determinar la participación de otras personas y avanzar en la recuperación del dinero sustraído.