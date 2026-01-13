Regatas Uruguay tampoco jugará la Liga Federal de Básquet.

El Club Regatas Uruguay se sumó también se bajó de la Liga Federal de Básquet. En la mañana de este martes, la dirigencia del Celeste informó su decisión a través de un comunicado oficial emitido en las redes sociales de la institución.

En el comienzo la misiva enviada por la entidad de La Histórica expresó: “La clasificación lograda en la cancha es motivo de orgullo y refleja el trabajo realizado por nuestro plantel y cuerpo técnico a lo largo de la temporada”.

Enseguida agrega: “En ese marco, y tras un análisis institucional responsable, el Club Regatas Uruguay ha decidido no participar en la edición 2026 de La Liga Federal de Básquet, priorizando el fortalecimiento integral del básquet del club y la correcta planificación de nuestros recursos”, argumentó.

“Agradecemos el acompañamiento permanente de socios, hinchas, sponsors y de toda la familia celeste”, concluyó.

De este modo, Regatas se suma a la nómina que también incluye a Sportivo San Salvador, Atlético BH de Gualeguay, Ferro de San Salvador Santa Rosa de Chajarí y Peñarol de Tala, que también decidieron bajarse de la chance afrontar la temporada en la tercera divisional del baloncesto en Argentina.