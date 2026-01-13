Concepción del Uruguay: el beach handball brilló en la Playa Olímpica

El beach handball brilló en la Playa Olímpica en las playas de Concepción del Uruguay.

El beach handball se convirtió en uno de los grandes atractivos del primer fin de semana de la Playa Olímpica en Concepción del Uruguay. La disciplina aportó dinamismo, espectáculo y emoción a una jornada a pleno sol en la Isla del Puerto, en el camino rumbo a los Juegos Suramericanos 2026. El próximo fin de semana, más deportes.

En las arenas de la Isla del Puerto, uno de los cinco balnearios que tiene la ciudad para disfrutar este verano, se disputaron las instancias finales del beach volley de cuartetos, tanto de varones como de mujeres.

En simultáneo, se disputó el torneo de Beach Handball, sin dudas uno de los grandes atractivos de estos Juegos de la Playa Olímpica. Con equipos de cuatro jugadores en la cancha, el vértigo y el dinamismo del juego lo vuelven muy atractivo. Claro, también las piruetas en el aire, y es porque se busca el punto doble.

Los tantos tienen diferentes puntuaciones: si marcan con un giro de 360 grados o con flys (toman la pelota en el aire y luego tratan de definir) vale dos; los goles normales son marcados de la forma tradicional por cualquier jugador excepto el arquero, cuyo tanto es siempre doble.

También en el río hubo mucha acción este sábado. Las velas de kitesurf y windsurf estuvieron surcando el agua y el cielo, generando admiración entre todos los presentes, una verdadera multitud. Inspirado en los conceptos del windsurf, el esquí y el paracaidismo, el kitesurf conjuga la adrenalina de los deportes extremos y la libertad del contacto con la naturaleza, en este caso, con el magnífico Río Uruguay.

Detalles de la actividad

A través del programa Playa Olímpica, el Comité Olímpico Argentino busca acercar diversas disciplinas a vecinos, vecinas y visitantes, incentivando la participación, la recreación y los valores del olimpismo en un entorno natural privilegiado como la Isla del Puerto.

De este modo, Concepción del Uruguay se consolida como sede de eventos que articulan turismo, deporte y vida saludable, con el impulso permanente de la Municipalidad y en este caso en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa, que siempre tuvo en un lugar privilegiado a los deportes.

Cabe destacar que la edición 2026 del programa Playa Olímpica pone también la mirada en los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con sedes en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Cómo sigue la Playa Olímpica

Sábado

(17 de enero)

35º Seven Internacional de la Playa de Rugby

Canotaje “Short Race” K1 y K2 mixto

Hockey Arena mixto

Regatas de Veleros

Exhibición de Wushu Kung Fu

Domingo

(18 de enero)

Deportes Náuticos: kitesurf y windsurf

Competencias de Canotaje “Short Race” K1 y K2 mixto

Hockey Arena mixto

Sábado y domingo

(24 y 25 de enero)

Torneo de Ajedrez

Fiesta de la Playa

Torneo de Fútbol Playa Femenino

Torneo de Beach Pádel

Deportes Náuticos

Torneo de Beach Newcom

Encuentro de Deportes Adaptados