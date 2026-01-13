El intendente de Colón dio explicaciones por el viaje a Brasil y detalles de la salud de su esposa

En conferencia de prensa, José Luis Walser admitió que iba con su familia en una “combinación de viaje oficial y descanso”.

El intendente de Colón, José Luis Walser, se reincorporó a la función municipal después de pasar más de un mes acompañando la lucha por sobrevivir de su esposa Gimena Bordet en Brasil, tras el accidente vial que sufrió la familia el 9 de diciembre a pocos kilómetros de Torres, en el estado de Río Grande do Sul. El mandatario dio este martes una conferencia de prensa con una justificación del viaje y detalles de la salud de la mujer, que salvó su vida de milagro.

La esposa del intendente volvió a Colón el fin de semana después de transcurrir 26 días en terapia intensiva. Walser regresó al Municipio este lunes y este martes habló ante los medios para completar información sobre el gravísimo accidente que sufrió la familia y dar explicaciones sobre el viaje que los llevó al sur brasileño, que desde el gobierno colonense en un primer momento se había difundido como “oficial”.

Primero, el mandatario agradeció “las muestras de afectos, de amor, las oraciones de una inmensa cantidad de vecinos de nuestra ciudad, de la comunidad de Entre Ríos, de distintos puntos del país, en nombre mío, de ‘Gime’ y de nuestros gurises”.

Viaje “oficial y de descaso”

Sobre el motivo del viaje, Walser ratificó que fue en “agenda oficial” a Brasil, a partir de “una invitación oficial a Porto Alegre a la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas de Brasil, invitado en el ámbito del Comité de la Cuenca a través del prefecto de Barra de Quaraí”.

“Buscamos siempre vincular nuestra ciudad a través del turismo internacional. Toda esa zona de Brasil es muy pujante en cuanto a empresas que queremos traer. Esa es parte de la motivación de la participación mía en ese evento”, completó.

Sin embargo, sobre la presencia de su esposa e hijos en la travesía, dijo que fue para “compensar un poquitito a mi familia de todo el tiempo que le quita la función de intendente”. En particular, añadió que fue con su esposa, que es su secretaria privada.

“Yo siempre digo que tengo dos vocaciones. La primera es mi matrimonio, mi familia y mis hijos y mi esposa, y la segunda es la vocación pública. Durante todo este tiempo le he quitado mucho tiempo a mi familia. No tuve vacaciones, no tuve descanso durante todo ese tiempo y, por supuesto, mi familia tampoco”, añadió.

Según justificó, buscó “compatibilizar un poco de descanso y un poco de trabajo. Este viaje era oficial y lo complementé con un descanso para mis hijos que estaban en la etapa no escolar. El destino de descanso era Torres. De ahí iba a viajar a Porto Alegre a la reunión con estas autoridades”.

Sin embargo, reconoció: “Es un error y algo que voy a cambiar. En seis años no me tomé nunca vacaciones y está mal. Tengo ese vicio de querer tener todo bajo control. Es mentira. Es una ilusión. Nada vale la pena cuando lo más preciado que tenés está al borde de la muerte”.

El accidente

El intendente recordó el instante del siniestro casi fatal. Llegando a Torres, a 10 minutos del destino, con agua en la calzada, perdió el control de la camioneta y terminó dando vuelcos en el costado de la ruta. “Nos salvamos de milagro”, valoró.

El primer hospital al que fueron derivados fue al de Torres. Dos de los hijos eran los más golpeados y mencionó que una de las nenas todavía está reponiéndose de una fractura en su pelvis. Su esposa Gimena “tenía un cuadro gravísimo”. Fue trasladada a Porto Alegre al hospital Cristo Redentor, especializado en traumatología.

Cuando le dieron el alta a la hija que estaba más complicada Walser reseñó que contrató una ambulancia para que la traslade hasta Uruguayana. Allí la esperaba otra ambulancia que la llevó con familiares a su casa en Colón. “Mis otros hijos se volvieron con su tío Diego”, recordó.

Sobre el estado de salud de Gimena Bordet, reveló que estuvo 15 días en coma inducido y sufrió distintas complicaciones durante la internación. Afortunadamente, tras la mejora, ya se encuentra en su casa. Walser reveló que “tiene una larga recuperación física con distintos profesionales que la ayudan a poder pararse, sentarse. Es una mujer fuerte y va a seguir adelante”.

La gestión

Por otra parte, el presidente municipal se manifestó “muy orgulloso del equipo de gestión, puedo mirarlos a los ojos”. En particular mencionó a María Dalleves, su viceintendenta, que tomó el rol de intendente en su ausencia.

Cabe recordar que la familia Walser iba en una camioneta municipal Mitusbishi de siete asientos cuando volcaron en medio de una lluvia torrencial a escasos kilómetros de Torres. Sobre el vehículo oficial en que se trasladaba, informó que está en un depósito de la Policía Rodoviaria Federal en Torres. Y sobre los viáticos y gastos del viaje explicó: “No pedí viático porque iba a ser una combinación de descanso y trabajo. Todos los gastos los pagamos desde el bolsillo de nuestra familia”.