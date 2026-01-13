La comunidad de Colón se movilizó en rechazo al proyecto de HIF Global

Durante el último fin de semana, vecinos de la ciudad de Colón participaron de distintas acciones públicas para manifestar su rechazo al proyecto de instalación de la planta industrial de HIF Global frente a las costas de la ciudad, por el impacto ambiental, territorial y social que representa para toda la región.

Las actividades contaron con una amplia participación comunitaria y el acompañamiento de autoridades locales, reafirmando una postura clara y sostenida en defensa del río Uruguay, el ambiente y las formas de vida que caracterizan a la región de Tierra de Palmares.

Movilización y manifestaciones públicas

Entre las acciones desarrolladas, se destacó la participación en una nueva Caravana al Puente Internacional Artigas, una movilización impulsada por organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y comunidades ribereñas, que volvió a expresar de manera contundente el rechazo a la instalación de la refinería de combustibles sintéticos de HIF Global.

Durante la jornada, se exhibió un comunicado consensuado por la comunidad de Tierra de Palmares, en el que se detalla el incumplimiento de los compromisos asumidos en instancias diplomáticas previas, la falta de consideración del reclamo ciudadano y los riesgos ambientales y sanitarios que implica el proyecto.

Acompañamiento institucional

La movilización contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Colón, Mariano Bravo, concejales de distintos bloques, integrantes de la multisectorial Somos Ambiente, organizaciones sociales y una gran cantidad de vecinos de Colón y la región.

Desde el Municipio se reafirmó el acompañamiento a la comunidad en su postura, rechazando cualquier iniciativa que ponga en riesgo el río Uruguay, el ambiente y el desarrollo sustentable de la ciudad y la región, y exigiendo que la voz de la comunidad sea escuchada y respetada.