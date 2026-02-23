Unión superó a Aldosivi y volvió a la senda del triunfo en el 15 de Abril

El Tatengue ganó por la mínima y escaló al octavo puesto de la Zona A, con ocho puntos.

Unión de Santa Fe derrotó a Aldosivi de Mar del Plata por la mínima diferencia en el partido que disputaron este domingo en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El exPatronato Cristian Tarragona anotó el único gol, a los 22 minutos de la segunda etapa.

El partido no tuvo llegadas de peligro hasta los 30 minutos, con una jugada a pura habilidad del carrilero Mateo Del Blanco, que avanzó desde la izquierda hasta el medio y remató abriendo el pie derecho, con un disparo desviado por poco.

Cuatro minutos más tarde, por el costado derecho, el lateral Lautaro Vargas eludió a tres rivales y permitió el remate de primera del extremo Julián Palacios, que disparó a las manos del arquero Axel Werner.

En 39 minutos, un pase de taco del delantero Marcelo Estigarribia habilitó a Tarragona, que remató desde la medialuna del área pero no pudo con Werner, que se quedó con un remate bajo a su poste izquierdo.

Aldosivi tuvo su primera llegada a los 10 minutos, con un pase largo que dejó mano a mano al delantero Nicolás Cordero, cuyo remate fuerte al primer palo desde el área chica se fue desviado.

El único gol de la noche llegó a los 22 minutos del complemento, mediante un centro desde la derecha del extremo Misael Aguirre que se desvió en un defensor, subió y cayó contra el palo derecho de Werner, que quedó descolocado y no pudo impedir que Tarragona empuje el rebote al gol.

La última llegada del partido fue del local, cuando el delantero Diego Armando Díaz cruzó un pase bajo de derecha a izquierda para que el mediocampista Brahian Cuello controle, se perfile y busque el segundo con un remate alto que se fue apenas por encima del travesaño, consigna NA.

Con el triunfo, el Tatengue vuelve a ilusionarse y alcanza la octava posición de la zona A, entrando a zona de clasificación con ocho puntos, mientras que el equipo que dirige Guillermo Farré permanece hundido y es anteúltimo en el grupo B con tres unidades, además de ocupar la misma posición en la tabla de promedios.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Leonardo Madelón deberá visitar Junín para enfrentar a Sarmiento, el jueves 26 de febrero a las 17.15, mientras que el Tiburón tendrá la semana libre, ya que su partido ante Argentinos Juniors será aplazado por la participación de su rival en la Copa Libertadores 2026.

