“Represión financiera”: Cavallo reveló cuál es la medida urgente que Milei tiene que tomar con el dólar

El exministro de Economía reconoció avances en materia fiscal pero advirtió sobre debilidades vinculadas a los controles cambiarios.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, analizó la situación económica actual bajo el gobierno de Javier Milei y reconoció que hubo logros en la reducción de la inflación, pero advirtió que todavía persisten riesgos sobre los controles cambiarios y las altas tasas de interés.

En esa línea, sugirió que la medida que debe tomarse lo antes posible es la eliminación de todas las restricciones que rigen sobre el dólar y el funcionamiento libre del mercado cambiario. “Cuanto antes declaren la convertibilidad del peso, mejor”, aseguró.

“Es decir, remuevan todos los controles de cambio y dejen funcionar en forma totalmente libre el mercado cambiario, sin que tenga que intervenir el Banco Central en la compra y venta de todo tipo de divisas, sino que solamente intervenga cuando quiere acumular reservas. Después, si quiere influir sobre el tipo de cambio, tienen que tener las reservas suficientes", señaló en diálogo con TN.

Asimismo, argumentó que el Central “no está acumulando” reservas de forma genuina, sino comprando divisas en un mercado con acceso limitado. A su juicio, “las reservas netas del Banco Central están todavía en un nivel negativo muy bajo”.

Sobre el actual esquema de bandas cambiarias, Cavallo remarcó que sigue cargando con muchos controles de cambio, lo que genera que “las tasas de interés se mantengan inestables y preponderantemente altas en términos reales”. Por eso, subrayó la necesidad de “eliminar la represión financiera”.

El exjefe de Hacienda también enfatizó la importancia de eliminar tributos distorsivos y puso el foco sobre Ingresos Brutos ya que “encarece el crédito”. “Una economía que no tiene crédito a tasas razonables no puede funcionar bien”, insistió.

