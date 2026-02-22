Rowing cerró con victoria en San Jerónimo y clasificó a los playoff

Rowing fue el cuarto mejor del Grupo A y avanzó a los Playoffs.

Este domingo concluyó la Fase Regular de la Liga Nacional de Vóley masculino. En Santa Fe, el Atlético Echagüe Club y el Paraná Rowing Club cerraron su participación dentro de la Zona A con rivales de diferente fuste: el Negro enfrentó al líder Villa Dora; el Remero se midió con Libertad de San Jerónimo Norte.

Derrota de Echagüe

El equipo de Juan Corona tuvo que afrontar el duelo más difícil para despedir la temporada, ya que se enfrentó al puntero de la Zona A: Villa Dora. En el estadio Andrés Meynet, el Negro perdió por 3-0 sin ningún atenuante. Los parciales fueron de 25/14, 25/13 y 25/13 en poco más de una hora de juego neto.

Para el equipo paranaense salieron como titulares Franco Nasca Bournot, Augusto Moscovich, Salvador Mansilla, Héctor Ganduglia, Denis Pérez y Henry Sinner. Como líberos actuaron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan. Al plantel lo completaron Juan Hollman, Pedro Sciarra, Thiago Pérez Jacob, Javier Dibur, Ignacio De Veccio y Héctor Colombo.

El conjunto paranaense concluyó su participación con seis puntos producto de una victoria y 13 caídas (tres de ellas por 3-2). Villa Dora, por su parte, concluyó como líder del grupo con 31 unidades, con lo que avanzó a la próxima fase con solidez, acompañado por La Calera de Córdoba, Obras de San Juan y el Paraná Rowing Club.

Victoria de Rowing

El Remero se llevó un gran triunfo en el cierre de la jornada ante Libertad de San Jerónimo Norte. El triunfo de Rowing fue por 3-1 en un partido que duró poco más de una hora y media. Los parciales del triunfo del equipo paranaense fueron 25/21, 25/23, 17/25 y 25/17.

En este partido, el conjunto Albiceleste comenzó con Alan Lazo, Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier y Fausto Furtado como titulares. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez; mientras que al plantel lo completaron José Gaioli, Mariano Rivero, Mateo Maier, Valentino Rivarola y Santiago Aranda.

Los dirigidos por Jesús Nadalín necesitaban sumar tres puntos, ya que de otra manera terminarían debajo de UVT en la tabla. Y así fue: con 24 puntos, el Remero¸ sumó la misma cantidad de unidades que UVT, pero terminó por encima en la tabla y consiguió avanzar a la próxima fase.

Por parte del Grupo B, los playoff contarán con la participación de Sonder, Escuela Normal N° 3, Citta Deportes y Ferro Carril Oeste.