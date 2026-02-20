Famosos recuerdan a Eric Dane: emotivos mensajes tras su fallecimiento a los 53 años

El mundo del espectáculo está de duelo tras la reciente pérdida del actor Eric Dane, conocido mundialmente por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy, a sus 53 años tras una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el actor pasó sus últimos momentos rodeado por sus amigos, esposa e hijos.

El círculo chico de Dane confirmó la noticia de su fallecimiento con un doloroso comunicado que difundieron a través de la revista People: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", revelaron este jueves.

Famosos despiden a Eric Dane

Alyssa Milano

La actriz, que estuvo en una relación con el actor en el 2023, expresó su dolor por la pérdida de su ex pareja en una carta abierta que compartió en su cuenta de Instagram.

“No puedo dejar de ver ese brillo en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te hacía escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor afiladísimo. Amaba lo absurdo de las cosas. Le encantaba pillar a la gente desprevenida”, lamentó.

La actriz recordó el amor que Dane sentía por sus hijas y la importancia que le daba a la paternidad: “Y cuando se trataba de sus hijas y de Rebecca, todo en él se suavizaba. Las llevaba consigo incluso en los lugares donde ellas no estaban presentes. Podías notar cómo le cambiaba la voz al pronunciar sus nombres. Una familia de una belleza asombrosa. Ese brillo. La picardía. La ternura que mantenía resguardada, pero nunca del todo oculta”.

“Él me convenció de hacerme el corte pixie y el piercing en la nariz. También estaba conmigo en aquel paseo cuando encontramos a Lucy, mi querida chihuahua rescatada. Me llamaba “Milano”, como si fuera la única parte de mi nombre que importara. Mi corazón está con las personas que tuvieron la suerte de ser su hogar”, concluyó.

Paul Walter Hauser

El actor escribió unas sentidas palabras para su amigo, donde recordó los momentos vividos juntos y su camino en la sobriedad: “Intentamos reservar conciertos, tratamos de reírnos del dolor y tratamos de mantenernos sobrios. Me alegro de que hayamos podido jugar juntos en Americana. Te amo. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Disfruta en los brazos de Dios. Te veré de nuevo. RIP”.

Sam Levinson

El director de “Euphoria” se despidió del actor a través de un comunicado que difundió en la revista The Variety, expresando su dolor ante la repentina pérdida: "Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea para una bendición".

SAG-AFTRA

El sindicato de actores, televisión y radio lamentó con profunda tristeza la pérdida de uno de sus miembros, recordándolo como una inspiración para las nuevas generaciones: “Estamos desconsolados por el fallecimiento de Eric Dane, quien fue miembro #SagAftraMember desde 1991. Inspiró tanto al público como a sus colegas, y afrontó la ELA con valentía y compromiso con la defensa de sus derechos. Su legado perdurará. Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia, amigos y seguidores”.

Fuente: Noticias Argentinas.