La Federación de Jubilados rechazó montos en negro

Los pasivos, a través de la Federación de Jubilados y Pensionados, pidieron al Ejecutivo ser tenidos en cuenta en la mesa de negociación.

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales manifestó “su preocupación por la situación que atraviesan los jubilados y pensionados, en el marco de un nuevo llamado a paritarias del Gobierno Provincial donde una vez más los jubilados no están genuinamente representados y se ofrecieron montos no remunerativos”.

El viernes el Gobierno cerró la paritaria salarial en la Administración Pública con un acuerdo con el principal actor de la negociación, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que tiene tres de los cinco integrantes que la componen, con el desacuerdo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

En 2023, durante la administración del exgobernador Gustavo Bordet, UPCN se quedó con la mayor representación gremial en la mesa paritaria, y de ese modo relegó a la ATE a tener una posición minoritaria: en función del número de afiliados, UPCN tiene 3 representes; ATE, 2. Hasta ahora, cada uno de los sindicatos tenía tres miembros paritarios en la mesa de negociación con el Gobierno.

A través de la resolución N° 37, del 28 de febrero de 2023, firmada por el entonces ministro de Economía, Hugo Ballay, se estableció “que la conformación de los cinco cupos para integrar la Comisión Paritaria Negociadora para el corriente año 2023 por parte de las Entidades Gremiales, conforme las pautas del decreto N° 352/2023 Gob se distribuye de la siguiente manera: tres representantes por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y dos representantes por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)”.

“Solicitamos en diferentes oportunidades al Gobierno provincial ser tenidos en cuenta en las discusiones paritarias y esa opción fue siempre denegada. Nuestra institución representa a los más de 60 mil jubilados y pensionados provinciales que hoy no forman parte de la discusión que determina sus haberes”, afirmaron.

Y apuntaron: “Ante la imposibilidad de ser un actor en la discusión paritaria, instamos de manera pública al Gobierno provincial a ofrecer incrementos salariales a los empleados provinciales que sean remunerativos para que, entre otras cosas, no se decidan de forma arbitraria los montos que se otorgarán a los jubilados y pensionados”.

“Es un contrasentido que en un contexto marcado por el desfinanciamiento tanto de la Caja de Jubilados y Pensionados Provinciales como del OSER en la paritaria con los trabajadores del Estado la propuesta sea otorgar montos que no aportan a ninguna de las dos entidades”, señaló la Federación, indicó el sitio Entre Ríos Ahora.

La entidad se pronunció con un “compromiso con un salario digno y constitucional (remunerativo y bonificable) y la defensa del 82 por ciento móvil que contrarreste la pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo”, finalizaron”.