Copa Entre Ríos Femenina: San Benito ganó por penales y definirá el título ante Santa Rosa

Las chicas del Santo ganaron en Concordia y eliminaron a Santa María de Oro. (Foto: LPF)

San Benito Paraná se clasificó finalista de la Copa Entre Ríos Femenina, luego de superar por penales a Santa María de Oro en Concordia por las semifinales del certamen que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol. En la final se verá las caras con Santa Rosa de Chajarí, primero como visitante y luego en la capital entrerriana.

Un gol de tiro libre de Daiana Romero Solanas a los 43 minutos de la segunda etapa, logró igualar el global en dos y llevar la serie a los penales.

El golpe anímico de las paranaenses se vio reflejado en la tanda desde el punto penal, donde fueron mucho más efectivas que las concordienses y lograron el 4 a 1 que las pone entre los dos mejores equipos del certamen.

El primero en clasificarse a la última instancia de la competencia fue Santa Rosa de Chajarí, quien en la noche del sábado volvió a igualar ante Social y Deportivo San José sin abrir el marcador.

La cerrada serie, sin gritos a lo largo de los 180 minutos, debió prolongarse hasta la tanda de penales para definir a su ganador. Las chajarisenses fueron más certeras desde los doce pasos y se impusieron por 4 a 3.

El próximo fin de semana comenzará a disputarse la serie definitoria, cuyo primer capítulo tendrá sede en Chajarí, y finalizará una semana después en la capital provincial.

Tras la disputa de sendos juegos revanchas, ambos resultados dejan dos datos curiosos: San José quedó eliminado finalizando invicto en la temporada y, con la eliminación de Santa María de Oro, la final de la Copa no tendrá protagonismo concordiense, algo que no ocurría desde la primera edición en 2018, cuando Almagro de Concepción del Uruguay derrotó a Atlético Feliciano.

En síntesis, este es el detalle de resultado y clasificados:

Santa María de Oro (Concordia) 0 (2) – San Benito (Paraná) 1 (2)

Daiana Romero Solanas (SB)

San Benito se impuso por penales 4-1.

Deportivo San José 0 (0) – Santa Rosa (Chajarí) 0 (0)

Santa Rosa se impuso por penales 4-3.

Fuente: FEF