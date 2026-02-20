Fuerte salto interanual en las exportaciones de carne: crecieron 12% en volumen y 44% en valor en enero

Las exportaciones argentinas de carne bovina arrancaron 2026 con una fuerte mejora interanual, tanto en volumen como en valor. De acuerdo con el informe difundido por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, en enero se embarcaron 52,4 mil toneladas peso producto de carne refrigerada y congelada por US$ 332,9 millones. Si bien frente a diciembre los despachos retrocedieron 8,2% en volumen y 2,2% en valor, la comparación con enero de 2025 muestra un salto significativo: los volúmenes crecieron 12,2% y el valor obtenido se disparó 44,2%.

“El acumulado de los últimos doce meses, desde febrero de 2025 a enero de 2026, revela que las ventas al exterior resultaron cercanas a las 719,4 mil toneladas por aproximadamente US$ 3.989,1 millones”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. El dato refleja no sólo una mayor colocación de producto, sino también una mejora sustancial en los precios. En enero de 2026, el valor promedio de exportación alcanzó los US$ 6.351 por tonelada, un 6,5% por encima de diciembre y 28,6% superior al de enero de 2025, cuando se ubicaba en US$ 4.940.

En cuanto a los destinos, la República Popular China volvió a consolidarse como principal comprador, con el 57,4% de los volúmenes exportados en enero. Se enviaron 12,7 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por US$ 27,9 millones, y 17,3 mil toneladas de carne deshuesada por US$ 90,5 millones. El precio promedio de la carne sin hueso destinada al gigante asiático se ubicó en torno a los US$ 5.220 por tonelada, aún por debajo del pico de US$ 5.900 registrado en mayo de 2022, pero en franca recuperación respecto de los valores del año pasado.

También se destacó el crecimiento de los despachos hacia los Estados Unidos, que se posicionaron como segundo destino en relevancia en el primer mes del año, con más de 8 mil toneladas entre carne enfriada y congelada. Los precios mostraron mejoras significativas: los cortes enfriados alcanzaron los US$ 14.850 por tonelada (+16% interanual), mientras que los congelados rondaron los US$ 6.800 (+5%).

A ello se suma el inicio de la cuota habitual de 20 mil toneladas para 2026 y el anuncio de un nuevo contingente de 80 mil toneladas para productos específicos, lo que abre expectativas de mayor dinamismo exportador en los próximos meses.