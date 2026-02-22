San José superó a Universitario por la Liga Nacional de Vóley

En su quinta presentación en el marco de la Liga Nacional de Vóley femenino, el Club Social y Deportivo San José se enfrentó con Universitario de Córdoba. El encuentro, como toda la actividad correspondiente a este certamen que va del 21 al 28 de febrero, se disputó en el gimnasio del Club General San Martín Pacífico de Mendoza.

El Sanjo comenzó el juego presentando batalla y consiguiendo la delantera en el marcador a partir de un parcial que quedó en su favor por 25/21. Penosamente, el siguiente tramo no fue igual y acabó favoreciendo ampliamente al equipo cordobés por 25/13.

Con el 1-1 en el tablero, San José se pareció al del primer set y ganó el tercer parcial por 25/18 para adelantarse en el marcador y tener doble chance de victoria. No necesitó la segunda, porque en el set más peleado del encuentro acabó imponiéndose por 27/25 para quedarse con el partido por 3-1.

En este partido, la entrenadora Alejandra Cot eligió como titulares a Abril Bondaz, Juliana Cot, Candelaria Martínez, Sofía Mendiverry, Ornella Carlotte y Zoe Ramírez. Como líberos estuvieron Carmín Perroni y Maira Vázquez Acevedo. Al plantel lo completaron María Larroza, Abril Laurido, Milena Iglesias, Athina Russi, Alessia Zannier y María Cameronez.

La victoria le permitió a San José llegar a los cinco puntos, con los que se ubican en la quinta posición de la Zona 1. El fixture continuará para Sanjo con dos presentaciones ante equipos que se encuentran por debajo en la tabla: primero se medirá con la Selección Argentina este lunes desde las 9; mientras que el martes, desde las 11, el rival será el colista Municipalidad de San Martín.

Fixture y resultados de San José | Liga Nacional de Vóley femenino

Miércoles 18/2:

0-3 (14/25, 18/25 y 19/25) vs. Regatas de Mendoza.



Jueves 19/2:

3-2 (25/23, 22/25, 22/25, 25/13 y 15/10) vs. Brujas de Misiones.



Viernes 20/2:

1-3 (25/21, 31/33, 12/25, 19/25) vs. Banco de Santa Fe.



Sábado 21/2:

0-3 (8/25, 22/25 y 16/25) vs. Tucumán de Gimnasia.



Domingo 22/2:

3-1 (25/21, 13/25, 25/18 y 27/25) vs. Universitario de Córdoba.



Lunes 23/2:

9: vs. Selección Argentina.



Martes 24/2:

11: vs. Municipalidad de San Martín (Mendoza).