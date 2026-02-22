Lanzini le propinó otro golpe a River: hubo victoria de Vélez

Manuel Lanzini (centro) anotó el gol de la victoria para el "Fortín".

En el marco de la jornada de duelos interzonales, Vélez Sarsfield recibió a River Plate en el estadio José Amalfitani. Darío Herrera fue el árbitro del encuentro correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional; mientras que en el VAR estuvo Germán Delfino.

El triunfo depositó al Fortín en la cima de la Zona A con 14 puntos, mientras que dejó al Millonario en la décima posición de su grupo con siete unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Riestra el miércoles 25, desde las 19.30. El conjunto de Marcelo Gallardo, por su parte, será anfitrión de Banfield, el jueves 26 desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

Vélez Sarsfield 1-0 River Plate.



Gol:

6’PT: Manuel Lanzini.



Formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.



Cambios:

27’PT: ingresó Joaquín Freitas por Juan Quintero (RIV).

34’PT: ingresó Alex Verón por Matías Pellegrini (VEL).

ET: ingresó Santiago Beltrán por Franco Armani (RIV).

ET: ingresó Kendry Páez por Tomás Galván (RIV).

19’ST: ingresó Brian Romero por Florián Monzón (VEL).

19’ST: ingresó Rodrigo Aliendro por Lucas Robertone (VEL).

21’ST: ingresó Giuliano Galoppo por Fausto Vera (RIV).

25’ST: ingresó Ian Subiabre por Kendry Páez (RIV).

32’ST: ingresó Imanol Machuca por Manuel Lanzini (VEL).



Amonestados:

18’PT: Paulo Díaz (RIV).

7’ST: Matías Viña (RIV).

19’ST: Florián Monzón (VEL).

42’ST: Gonzalo Montiel (RIV).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.



Estadio: José Amalfitani.