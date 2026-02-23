Dos muestras de arte se exhiben en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

"Entre pixeles, materia y pinceles", de Alejandra Peñalba y Desi Darrichón (en la Sala Expandida), y "El río nos une y Habitar lo cotidiano", fotografías de Cynthia Fistraiber (Sala de Madera) se exhiben en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de julio, en Paraná.

"Entre pixeles, materia y pinceles" es una experiencia sensorial sobre el río Paraná y la fusión de lo material digitalizado en corrientes de color, materias, pigmentos, luces y sombras. La muestra de Alejandra Peñalba y Desi Darrichón se podrá visitar hasta el 28 de febrero inclusive en la Sala Expandida de la Casa.

"El río nos une y Habitar lo cotidiano" consiste en un diálogo entre el espacio ribereño y la trama urbana como ámbitos de construcción identitaria. La exhibición de fotografías de Cynthia Fistraiber se podrá visitar en la Sala Madera de la Casa, hasta el 6 de marzo.

La Sala Expandida es un espacio destinado a artistas de la provincia que exhiben sus creaciones combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. El lugar se presenta como una vidriera para la difusión de la obra artística provincial.

La Sala de Madera es otro de los espacios activados en el edificio provincial durante el 2025, donde ya se realizaron distintas muestras y exposiciones de artistas entrerrianos.

Ambas propuestas, que se pueden visitar en los horarios de apertura de la Casa, forman parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada en distintas localidades de la provincia.

La entrada será libre y gratuita.