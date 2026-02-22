Amor rojinegro: pareja eligió la cancha del Club Atlético Patronato para su sesión de fotos

Una pareja realizó la sesión de fotos para la boda, en la previa del partido de Patronato.

Una postal distinta se vivió este sábado en la cancha de Club Atlético Patronato en la ciudad de Paraná. Minutos antes del inicio del partido, una pareja de novios irrumpió en el estadio Presbítero Grella, vestida de gala para realizar su sesión de fotos de casamiento, sorprendiendo a los hinchas que ya ocupaban sus lugares en las tribunas.

Con traje y vestido blanco, los futuros esposos ingresaron acompañados por su propio fotógrafo y también fueron retratados por los profesionales del estadio. La escena, inusual en la previa de un encuentro oficial, combinó la pasión futbolera con una de las celebraciones más importantes en la vida de la pareja.

El césped rojinegro y las tribunas como telón de fondo aportaron un marco simbólico para sellar su historia de amor ligada al club. Entre sonrisas, poses y miradas cómplices, la pareja dejó en claro que su vínculo también se construye al ritmo de la pasión por Patronato.

La intervención generó sorpresa y simpatía entre los presentes, transformando la antesala del partido en un momento emotivo que quedó registrado tanto en los álbumes personales como en las cámaras oficiales del estadio.

Fuente: Radio Plaza, La Fiesta del Fútbol.