Sóftbol: Argentina arrolló a Aruba y estira su buen arranque

Argentina continúa invicta en su defensa del título en el Campeonato Panamericano de Sóftbol.

En el estadio José Gabriel Amin Manzur de Montería, Colombia, la selección argentina de sóftbol continúa su andar arrollador en el XIII Campeonato Panamericano. Luego de las dos victorias en la jornada inaugural (11-0 a Panamá y 7-0 a Puerto Rico), este domingo se enfrentó al combinado de Aruba, que comenzó con derrota 9-2 ante Cuba.

El combinado argentino requirió de solo cuatro períodos para sentenciar el juego en el que venció por un inapelable 15-0. Alan Peker fue el máximo anotador del partido con tres carreras en su haber, seguido por Juan Zara, Federico Olheiser y Lucio Retamar, todos con dos carreras.

Además dieron toda la vuelta al diamante Ladislao Malarczuk, Teo Migliavacca, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Khalil Luna y Franco Ortellado.

El equipo de José Guerrinieri alcanzó así su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones en lo que va del torneo y concluirá su participación dentro del Grupo A con su duelo ante Cuba de este lunes a partir de las 12.

El combinado cubano comenzó el torneo con triunfo 9-2 ante Aruba y 8-1 ante Panamá en la primera jornada de actividad, mientras que este domingo derrotó a Puerto Rico por 8-0. En su duelo contra Argentina se definirá quien termina como líder del grupo.

Resultados y fixture de Argentina (Grupo A)

-Sábado 21/2:

11-0 vs. Panamá.

7-0 vs. Puerto Rico.



-Domingo 22/2:

15-0 vs. Aruba.



-Lunes 23/2:

12: vs Cuba.