Secuestraron réplicas de armas de fuego en un puesto caminero entrerriano

La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial informó que en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la Autovía 14 “José Gervasio Artigas”, se procedió al secuestro de mercadería transportada en un vehículo marca Ford Kuga.

Según se informó a AHORA, durante la inspección se constató el traslado de 31 armas marcadoras tipo Airsoft, entre ellas modelos como FNX 45 Tactical, FNS-9, Glock 17 y 19, Sand Viper, Pit Viper, M17 y M18 Sig Sauer, además de tres réplicas Sig Sauer MCX Virtus y una LCTZP19.

El operativo incluyó también el secuestro de 43 cargadores, una batería y un cargador de balines.

El año pasado solo en Paraná se llegó a secuestrar cinco réplicas de arma de fuego en manos de delincuentes. Además se hallaron armas de este tipo en Concordia, Victoria, Concepción del Uruguay.

La causa fue caratulada como infracción al Código Aduanero, Ley 22.415, dado que la mercadería no contaba con la documentación correspondiente para su ingreso y transporte..

Las autoridades remarcaron que este tipo de controles buscan prevenir el ingreso irregular de elementos que, aunque sean réplicas, pueden ser utilizados de manera indebida y representan un riesgo para la seguridad pública.