Capacitación en autogestión musical: Gonzalo Arroyo brindará un taller intensivo en Paraná

La industria de la música atraviesa una transformación sin precedentes que está dejando fuera de juego a quienes no se adaptan. En este contexto, el próximo miércoles 4 de marzo, de 18 a 21, se llevará a cabo una jornada de capacitación intensiva diseñada para profesionalizar la autogestión de proyectos musicales en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La actividad está dirigida a músicos, productores, gestores culturales, managers, periodistas y comunicadores del litoral interesados en ampliar sus conocimientos y estrategias en un mercado que ya no responde a los modelos arcaicos del pasado.

Trayectoria de Gonzalo Arroyo

El seminario será dictado por Gonzalo Arroyo, reconocido periodista, productor, gestor cultural, manager y agente de prensa mendocino. Con más de 15 años de trayectoria en el ámbito periodístico especializado en música, Arroyo se desempeña actualmente como manager personal y tour manager en la banda Gauchito Club y jefe de Prensa en Asfalto producciones de la localidad de Rosario.

Su experiencia en el terreno incluye coberturas de los festivales más importantes de la escena nacional e internacional, tales como:

-Lollapalooza Argentina

-Rock in Rio (Brasil)

-Maquinarias Festival (Chile)

-Monsters of Rock

Esta visión 360° —desde la redacción de un diario masivo hasta el backstage de los estadios— permite a Arroyo ofrecer una hoja de ruta clara para que los artistas logren diferenciarse y posicionar su marca en la industria actual.

Capacitación en Management y Prensa

El taller tendrá como objetivo central motivar a los profesionales del sector a gestionar sus proyectos en dos áreas clave: el management y la prensa, brindando herramientas para dejar de depender de terceros y tomar las riendas del crecimiento artístico.

Para cerrar la jornada con la energía que la música demanda, se presentará en vivo la banda Niña Monarca de la ciudad de Santa Fe.

Detalles del evento

-Fecha: Miércoles 4 de marzo.

-Horario: 18 a 21.

-Disertante: Gonzalo Arroyo.

-Cierre musical: Niña Monarca.

-Arancel: $20.000 (Cupos limitados).

-Inscripción: A través del formulario publicado en las redes de Rock en Ascenso.

Contacto de Prensa: Cintia Ciarlo, 343 457-919; Mail: cintiaciarlo@gmail.com

Link de Pre Inscripción