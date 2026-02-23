El Anfiteatro del Lago recibirá la segunda edición de "Gustito a Verano"

Este sábado 28 de febrero, desde las 20:00, se llevará adelante la segunda edición de "Gustito a Verano" en el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en la ciudad de Crespo. La iniciativa, que busca cerrar el mes de febrero, está pensada como un encuentro abierto, con el objetivo de generar un espacio de disfrute familiar al aire libre con gastronomía, música en vivo y propuestas recreativas para todas las edades.

La jornada contará con la participación de más de 20 espacios gastronómicos que ofrecerán una amplia variedad de platos, incluyendo comidas típicas argentinas y opciones de cocina internacional. El evento propone un recorrido culinario diverso que acompañará el desarrollo de los espectáculos musicales.

Uno de los ejes principales de la propuesta será la música en vivo, con la participación de artistas y bandas regionales que aportarán distintos estilos y ritmos al escenario. Entre los números confirmados se encuentra Bam Band, agrupación de cumbia santafesina integrada principalmente por los hermanos Claudio, Iván y Charly Gaete. Formada a mediados de los años 2000, la banda logró consolidarse dentro del género tropical gracias a su estilo bailable y su cercanía con el público, acumulando más de dos décadas de trayectoria y un repertorio que incluye canciones conocidas como Lo aprendió conmigo, Mírame a la cara, Lupita y Que te vaya bien, entre otras.

También será parte del evento Media Pinta, banda de cumbia oriunda de Crespo integrada por músicos locales. El proyecto comenzó a gestarse en 2022 y tuvo su debut escénico en 2023. Desde entonces construye un repertorio basado en la cumbia tradicional y clásicos del género.

También se presentará LC Kumbia, grupo nacido en Paraná hace ocho años y conformado mayoritariamente por músicos de la ciudad. Durante su recorrido artístico, la banda grabó tres temas en formato enganchado disponibles en Spotify y posteriormente produjo tres videoclips publicados en YouTube. Su trayectoria incluye presentaciones en distintas localidades entrerrianas como Tabossi, Urdinarrain, Lucas González, Aldea María Luisa y Viale.

El escenario también recibirá a Timbués, proyecto musical integrado por Walter Medrano, Javier Ernst, Nico Denig, Álvaro Shaedel y Joel Derfler, surgido hace tres años con una propuesta vinculada a la música del litoral. El grupo recorrió numerosas ciudades entrerrianas con un repertorio que buscaba difundir la identidad regional y los sonidos característicos de la zona.

Completa la grilla Herencia Alemana, formación nacida en Valle María cuya identidad artística se encuentra ligada al folclore alemán y su fusión con ritmos tradicionales argentinos. Su espectáculo recorre géneros como polkas, vals, chamamé, cuarteto y cumbia, incorporando además elementos propios de la tradición cervecera, como el clásico espiche.

La entrada será libre y gratuita.