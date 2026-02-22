San Lorenzo golpeó al principio y al final y se llevó un valioso triunfo

Este domingo la actividad correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional se puso en marcha en el estadio Pedro Bidegain. Allí, San Lorenzo recibió la visita de Estudiantes de Río Cuarto en un juego que contó con el arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia en el VAR de Diego Ceballos.

El partido comenzó con ventaja para San Lorenzo, ya que el gol llegó prácticamente de arranque. El León del Imperio perdió la pelota en la salida y salió el contragolpe del Ciclón que tuvo un buen pase en profundidad de Gregorio Rodríguez para Mathías De Ritis, que avanzó por la banda y envió un buen pase hacia atrás para la llegada de Luciano Vietto. El atacante remató abajo y contra el poste derecho de Agustín Lastra para poner el 1-0.

Con la desventaja, Estudiantes se adelantó y sufrió los contragolpes del Ciclón. Uno de ellos fue conducido por Alexis Cuello, que avanzó por el centro del ataque tras recuperar en tres cuartos de cancha y remató, pero lo hizo débil y a las manos del arquero visitante.

La respuesta del equipo cordobés llegó con una pelota parada que tras un par de intentos que dieron en jugadores del Ciclón cayó en la posición de Juan Antonini. El defensor remató bajo y buscando el poste izquierdo, pero el balón se fue pegado al poste, no pudo ser.

Ya en la segunda mitad, Estudiantes perdió la pelota en la salida y permitió el primer avance del complemento para el anfitrión. De Ritis controló la pelota tras el robo y sacó un disparo lejano que se fue cerca del poste derecho del arco visitante.

En otra pelota parada tuvo su siguiente llegada el equipo de Iván Delfino. En este caso la ejecución no fue buena y el balón quedó suelto en tres cuartos de cancha. Para culminar la jugada, Nicolás Talpone sacó un potente remate de larga distancia que se fue apenas por encima del travesaño.

Estudiantes siguió buscando y tuvo una nueva chance para el empate con un desborde de Mauro Valiente que avanzó por izquierda y pasó el balón hacia el medio provocando casi un gol en contra que Orlando Gill despejó sobre la línea. En la continuidad de la jugada, Tobías Leiva pasó el balón para Tomás González, que llegó a línea de fondo por la derecha e intentó un remate que no trajo inconvenientes a Gill.

Sí tuvo chance de lucirse el arquero luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho que fue directo hacia la cabeza de Antonini. El defensor remató buscando el poste derecho, pero una gran estirada del arquero con manotazo incluido envió el balón nuevamente al córner.

Sobre el final de la segunda etapa, San Lorenzo construyó una gran jugada de ataque a partir de una recuperación de Alexis Cuello por la banda derecha. El centrodelantero se combinó con Facundo Gulli en la puerta del área y quedó mano a mano con Agustín Lastra, frente al que definió contra el poste derecho. Gol y 2-0 a los 40: victoria para el Ciclón.

El triunfo dejó al Ciclón en la cuarta posición de la Zona A con 10 puntos, mientras que el León del imperio se ubica en la última posición de la Zona B con apenas una unidad.

En la próxima fecha, el equipo de Damián Ayude recibirá a Instituto de Córdoba el martes 24, desde las 19.15; mientras que el conjunto cordobés será anfitrión de Huracán el jueves 26, desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 2-0 Estudiantes (Río Cuarto).



Goles:

1’PT: Luciano Vietto.

40’ST: Alexis Cuello.



Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Martín Garnerone y Javier Ferreira.

DT: Iván Delfino.



Cambios:

ET: ingresó Nicolás Talpone por Martín Garnerone (EST).

ET: ingresó Mauro Valiente por Siro Rosané (EST).

ET: ingresó Tobías Leiva por Tomás Olmos (EST).

ET: ingresó Matías Reali por Gregorio Rodríguez (SLO).

17’ST: ingresó Mateo Bajamich por Javier Ferreira (EST).

19’ST: ingresó Ezequiel Cerutti por Luciano Vietto (SLO).

19’ST: ingresó Ignacio Perruzzi por Gonzalo Abrego (SLO).

26’ST: ingresó Facundo Gulli por Agustín Ladstatter (SLO).

33’ST: ingresó Ramón Ábila por Tobías Leiva (EST).

45’ST: ingresó Juan Rattalino por Nicolás Tripichio (SLO).



Amonestados:

44’PT: Luciano Vietto (SLO).

48’ST: Francisco Romero (EST).

49’ST: Gonzalo Maffini (EST).

49’ST: Alexis Cuello (SLO).

50’ST: Ramón Ábila (EST).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Pedro Bidegain.

Video: Liga Profesional.