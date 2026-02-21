Plan para matar a un juez y un fiscal: La Asociación de Magistrados reclamó el esclarecimiento del grave hecho

Piden investigar el intento de atentado contra la vida del juez federal de Paraná, Leandro Ríos y del fiscal federal José Ignacio Candioti.

La Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia nacional expresó su “profunda preocupación” ante los hechos que quedaron recientemente expuestos a partir de las diligencias llevadas a cabo por la justicia federal de Gualeguaychú, en particular, el Doctor Pedro Rebollo, fiscal federal y el Doctor Hernán Viri, juez federal, ambos de esa jurisdicción, específicamente a raíz de un plan que tendría como objetivo atentar contra la vida del juez federal de Paraná, Leandro Ríos y del fiscal federal ante el tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti.

“Hechos como los que han quedado al descubierto son de extrema gravedad y causan honda consternación, en tanto que no sólo afectan la seguridad personal de los involucrados, sino que atacan directamente los pilares del estado de derecho, la independencia judicial y el normal funcionamiento del sistema democrático”, se indicó.

El comunicado también manifiesta su “solidaridad y férreo apoyo institucional”, a los afectados, los doctores: Leandro Ríos y José Ignacio Candioti, y un fuerte respaldo institucional para con la tarea que está llevando adelante el fiscal federal Pedro Rebollo y el juez federal Hernán Viri y sus equipos de colaboradores, “al tiempo que solicitan a las autoridades competentes la urgente implementación de las medidas de seguridad para garantizar la integridad personal de los nombrados, como así también el pronto esclarecimiento del grave suceso acaecido”.

El comunicado está firmado por María Carolina Ocampo, Secretaria General y Andrés Fabián Basso, Presidente