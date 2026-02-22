Investigarán las poblaciones prehispánicas en las Islas Lechiguanas

Las tareas de prospección y excavación tendrán una duración de 36 meses.

A través del Decreto 87/26, el Poder Ejecutivo Provincial formalizó el acuerdo para el desarrollo de investigaciones arqueológicas en el sector de las Islas Lechiguanas, departamento Gualeguay.

La norma, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, autoriza a la Dra. Bárbara Mazza, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), a realizar trabajos de campo con fines científicos.

El proyecto cuenta con el aval técnico de la División Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y se encuadra en las leyes nacional 25.743 y provincial 9686 de protección del patrimonio arqueológico.

El convenio otorga el derecho exclusivo para realizar excavaciones sistemáticas en sitios identificados en tierras fiscales, tales como: Islas Lechiguanas 1 y 2, la Fortuna, los Cerros Francés y Curupí y las Tejas San Nicolás 1, 2 y 3.

Según el articulado del decreto, la investigadora tiene la obligación de obtener las autorizaciones de los propietarios de los terrenos de forma previa al ingreso para las tareas de prospección, eximiendo al Estado provincial de cualquier reclamo civil o penal derivado de estas acciones.