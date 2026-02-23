Entre Ríos y su futuro en la trama del Congreso Nacional

Nadie se salva solo es, en tiempos tanto individualismo, una consigna disruptiva. Mientras la prédica en favor de la igualdad suena a fracaso, muchos, demasiados tal vez, se cortan solos. El sálvese quien pueda ha calado hondo y la disputa política, la lucha por el poder, no está fuera de esa realidad. Un repaso acotado de lo que acontece, a velocidades desconocidas, nos empuja a reflotar situaciones que convirtieron a Entre Ríos, a su dirigencia, en protagonistas de una disputa que busca poner a nuestro país en algún lugar de este mundo tenso y quebradizo.

Podríamos decir, con resultados a la mano, que la heroica soñada por Justo José de Urquiza es partícipe necesaria del proceso iniciado para erradicar leyes que, (explican desde el oficialismo nacional, en fina sintonía con el provincial) están en la raíz de todos los males. Colocar en tiempo pasado cierta normativa es boleto para subirse al tren del progreso. Se desconoce, sí, en qué vagón o categoría.

¿Libertad de expresión? No ha lugar

Una derogación que encuadra en esa mirada libertaria, presentada como renovadora, es la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional, la ley 12908. Una de las obsesiones del Gobierno Nacional. Realiza el deseo profundo del prócer de Anillaco, Carlos Saúl Menem, que soñaba un mundo sin periodistas.

Una profesión que al riojano le trajo dolores de cabeza, porque fueron investigaciones periodísticas las que revelaron situaciones que encuadraban en los alcances del código penal.

La profesión que ejerciera José Hernández, defensor de las ideas de Justo José de Urquiza o el nacido en Gualeguaychú, José Ceferino Álvarez (Fray Mocho), que fundó la revista Caras y Caretas, es esencialmente molesta para quienes quieren ejercer el poder sin responder preguntas.

La libertad de expresión es un escollo para los que tienen cosas que ocultar. Después de la votación en el Congreso de la denominada modernización laboral, se puede decir que podría haber un número interesante de miembros de ese cuerpo o de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional (que hizo el proyecto), que no quieren que haya sobre ellos indagación alguna. Que todo quede fuera de control, para controlar mejor.

Sobran ejemplos de lo que una investigación periodística genera. A nivel nacional y provincial hay gran cantidad de ejemplos.

Los entrerrianos y el Congreso

Para ampliar el panorama, buscando entender cuáles son los objetivos, argumentos, acciones o responsabilidades alrededor del proyecto de reforma laboral, que el Congreso sancionará esta semana, hay que mirar la actuación de algunos legisladores nacionales elegidos en esta provincia (Senadores y Diputados). Los de antes, los de ahora.

En la década del noventa, durante la administración de Carlos Saúl Menem, el Congreso Nacional contó con Augusto José María Alasino, fue diputado y senador nacional. Un articulador central en los procesos de privatización y de reforma del Estado.

La gravitación del dirigente de Concordia, una de las principales espadas parlamentarias en aquel entonces, quedó patentizada, no solo en los diarios de sesiones. También fue constituyente en 1994. Estudioso de la historia ha escrito sobre la Entre Ríos rebelde de Ramírez. Un apasionado de la república de Entre Ríos.

En el presente los perfiles no alcanzan, todavía, aquella envergadura, pero sí tienen participaciones efectivas. Mínimas e interesantes, sobre todo por las consecuencias.

Fue un entrerriano, Edgardo Kueider, senador hasta que fue expulsado, el que temiendo la prematura caída del gobierno que encabeza Javier Milei y, según sus propias palabras, buscando lo mejor para la provincia, dio su voto para sostener la denominada ley bases, considerada fundacional para el proyecto de la Libertad Avanza (LLA). Su razón también era la de terminar con la lógica amigo enemigo.

Aquella movida, crucial, reveladora, posibilitó el desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en su compromiso y convencimiento plantó un mojón de referencia para el camino de los libertarios.

Las bases y puntos de partida no estarían vigentes sin el aporte entrerriano y de quien hoy, raramente, solo cosecha repudios de los que la amaron en aquel segundo esencial.

La imperturbable dirigente, de gaucha estirpe y costosos sombreros en las fiestas populares, sostuvo entonces, transcurridas doce horas de debate y movilizaciones en la zona del Congreso, que: “hoy vimos dos argentinas, una Argentina violenta, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia; y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado (2023) eligió un cambio”.

“Que en Argentina -siguió- se barajara y se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724 (ley de bases)”. Histórico, insistimos, con sello entrerriano.

El artífice de una minoría

Más acá en el tiempo y siempre abonando los avances del gobierno central ahogando a las provincias, una jugada del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio le entregó a LLA, a través del diputado Francisco Morchio, la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.

El oriundo de Gualeguay pasó a las filas libertarias y blindó la trabajosa estrategia que incluyó la participación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. La distribución del poder adquirió dinámicas distintas, por ejemplo, en lo que hace a cargos en organismos de control o la conformación de las comisiones.

Todo eso fue posible por obra y gracia de un surgido desde Entre Ríos. El diputado, al dar razones de la movida liderada por Frigerio afirmó que “todo lo que pueda hacer en contra del kirchnerismo lo voy a hacer”. Sobre esa base fue que se alejó del bloque que presidía Miguel Pichetto.

Como en el ajedrez, peones y alfiles van y vienen para sostener y defender las posiciones del rey. Los dictámenes se pueden alcanzar, leyes consideradas centrales para LLA avanzan. No podemos aventurar qué pasará con su aplicación. Rumbo a lo desconocido sin cinturones ni airbags.

Por ejemplo, para sobrevolar el campo de los efectos, el régimen penal juvenil lanzado para responder la emocionalidad de coyuntura, llevó al ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia a decir que “hay que tener en cuenta que son menores” desmarcándose un poco, solo un poco, de la mirada punitiva. Explicó que se debe “rescatar a esos menores que están inmersos en el delito o en el consumo de drogas”.

Observó que en caso de aplicarse una sanción a un menor este no deberá mezclarse “con delincuentes avezados. Los menores necesitan un lugar especial para que puedan reformularse”. Es decir, aprender a ser de otra manera. Cambios en la conducta.

Es de esperarse que todas estas contribuciones entrerrianas permitan que en la tierra de Urquiza y Ramírez se adecúe rápidamente el sistema de contención (carcelario) donde los menores cumplirían lo que la justicia determine.

Libertades en juego

La muestra, los nombres puestos párrafos atrás, son para un acercamiento mínimo a las cuestiones de fondo. Hubo, hay y habrá mucho más. Actos desconectados entre sí conforman una trama que, desde sus protagonistas, hace presente condicionando futuro. Al mirar algunas acciones nos preguntamos si hay conciencia de ello. Quien sabe.

Desvela conocer las consecuencias. La conjetura despierta ansiedades e inevitablemente desconfianzas.

¿Por qué desconfiar? Es que, dentro de una modernización laboral, que incluye beneficios importantes para sectores empresarios (patronales), se incluyó un artículo destinado a desfinanciar a las provincias. Galletas y pasteles en la misma canasta.

Por ahora, fue retirado. Modo pausa. Solo por ahora. LLA demostró que se detiene por un tiempo, hasta que encuentra la oportunidad para atropellar.

Por todo esto es importante tratar de hilar cómo se coloca nuestra provincia en la intensa trama del Congreso Nacional. Se modela desde la normativa, por lo que seguramente habrá impacto en la cotidianeidad de los entrerrianos.

Y, como se mostró a través de algunos ejemplos, hay responsabilidades. Está bueno que sea así.

No sirve de nada oponerse sistemáticamente a lo que dirá un adversario aún antes de conocer sus expresiones. Desnaturaliza la política. Es llamativo como se habla de trabajar por los consensos y se actúa de manera exactamente opuesta. Algunos cruces que no llegan al umbral del diálogo, incluyen como cierre la expresión “no jodan”. El énfasis es importante, explicó Fontanarrosa.

De aprobarse finalmente la reforma laboral, el periodismo tendrá que reconfigurarse.

Menos mal, estamos en democracia

Si no estuviéramos en democracia podría sospecharse que se trabaja desde el gobierno para precarizar, debilitar, obstaculizar, a quien podría revelar algo que se pretende ocultar.

Para que el sistema pueda generar anticuerpos que lo fortalezcan, es fundamental la libertad de expresión, atada a la libertad de pensamiento. De nada sirve dejar que todos piensen tranquilos sin que se pueda decir. Las sociedades mudas son las que solo saben de lágrimas.

El artículo 12 de la Constitución Provincial es contundente: el Estado garantiza la libertad de expresión, creencias y corrientes de pensamiento. La libertad de la palabra escrita o hablada, es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia, sin que en ningún caso puedan dictarse medidas preventivas para el uso de esta libertad, ni restringirla ni limitarla en manera alguna.

Desde ese punto de nuestro contrato social recordemos que el gobernador de Entre Ríos sostuvo alguna vez que “se terminó la guerra entre el Gobierno y el periodismo independiente, se terminó la lógica de amigo o enemigo. Comenzó una etapa de diálogo y respeto entre el poder político y los medios de comunicación” (1)

Más acá en el tiempo escribió en X, dirigiéndose al entonces presidente Alberto Fernández, en referencia al riesgo de regular el uso de redes sociales: “no vamos aceptar proyectos que busquen censurar, controlar o limitar el libre pensamiento de los argentinos” (2), afirmó.

Hay que sostener la postura. Pronunciarse, como lo hizo Urquiza frente al atropello. Cincha ajustada, frente alta, acordándose que la coherencia, a veces, duele.

El momento es extremadamente complejo y, en consecuencia, pone en tensión todo lo que ha dicho, sobre algún tema sensible, quien ocupa el rol de dirigente.

El gobernador de Entre Ríos continúa siendo, por lejos, el político con mejor imagen, pero entró en tiempo de descuento. Tendrá que capitalizar sus intensos y concretos sacrificios a favor del ensamblado libertario (el proyecto no llega, salvo la parte destinada a destruir).

Frigerio se alejó de provincias unidas, abandonó proyectos legislativos que construyó con maestría en reuniones del Consejo Federal de Inversiones. Y reiteremos: es el artífice de la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

No está claro si en el universo libertario los apoyos habilitan derechos (o alguna protección). El ejemplo de la vicepresidenta, que hasta se subió a un tanque con Milei, genera escalofríos. Victoria Villarruel le dio el punto de partida con su voto de desempate y hoy sufre el hostigamiento diario. La quieren echar.

Entre Ríos ha intervenido e interviene en un proceso que involucra a las provincias, al Congreso Nacional, a los poderes del Estado (sostiene un litigio contra la Nación en la Corte Suprema de Justicia), pero quien sabe si eso será al final pena o alegría.

El Congreso

Ni los expertos lo pueden explicar. Dictámenes que se guardan bajo siete llaves y después se despedazan. Reglamento en crisis e histerias varias al momento de una discusión parlamentaria.

Desconcierto. Bancadas que se contradicen hacia su interior. Se vota sin saber qué se vota. Lo general se vuelve particular y viceversa. Confusas explicaciones sobre los resultados finales (artículos sin autor conocido). Todo esto y mucho más, profundiza la crisis de representación política que padecen en la casa de las leyes.

“El Congreso Nacional no solo es la institución básica de nuestro sistema democrático, sino el espectáculo más atrayente que nos es dado presenciar. Y el más completo, porque es a la vez academia, universidad, cátedra de controversias, seminario de investigaciones, tribunal de justicia y vehículo de información. Tiene por misión esclarecer la conciencia de los argentinos y hacer oír la voz del pueblo y de sus autoridades, al diapasón sensible de cada período. La historia de nuestro Congreso es la historia de nuestra Nación, y en sus bancas-bancas de nadie, pero que nos pertenecen un poco a todos- encontramos los altibajos de nuestro destino” (3)

En ese espacio, una trama atrayente y compleja, anda dando vueltas el futuro de la provincia. De la nuestra, de todas.

(1) Discurso en la sede de ADEPA. El 28 de octubre de 2016.

(2) En X, a las 4:16p.m. 29 de marzo de 2022.

(3) Ramón Columba, en El Congreso que yo he visto. (JL Rosso) 1948.