El dólar oficial cerró la semana a la baja: cotizó a $1395 para la venta

El dólar oficial cerró última rueda de la semana por debajo de los $1.400 para la venta en el segmento minorista y acumula un retroceso de 4,8% en lo que va de febrero. Se trata de su nivel más bajo desde mediados de octubre. A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 5% a nivel mensual.

Se supo que el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) cerró en $1.395 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.813,5. En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA) lo hizo a $1.399,15.

Según se informó, el dólar mayorista cedió $13 en la jornada y cerró a $1.376 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy fue de $1.595,93, alcanzó un 16%, su nivel más alto desde el 4 de julio de 2025. En total, el segmento contado registró operaciones por casi u$s475,7 millones.

Los contratos de dólar futuro anotaron bajas generalizadas de hasta el 1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los $1.386,5 para fines de febrero. Las transacciones de futuros totalizaron los u$s1.260 millones.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cayó $10 a $1.430, de acuerdo al relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto opera en $1.446,44, según Bitso. En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae 0,4% a los $1.403,92 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,1% a $1447,68.

En paralelo a la paz cambiaria, el BCRA adquirió u$s79 millones el pasado jueves, y estiró la racha positiva a 32 ruedas consecutivas, con compras por u$s156 millones en la semana y u$s1.088 millones en el mes. Se trata de una situación atípica, generada por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de empresas privadas.

De hecho, se espera que nuevas emisiones externas del sector corporativo incrementen la disponibilidad de dólares en el mercado formal, situación que luego podría aumentar aún más con la liquidación de la cosecha gruesa a partir de marzo y abril.

Sin embargo, las reservas internacionales ayer cerraron en u$s44.913 millones, tras un descenso diario de 216 millones de dólares. Esa baja se produjo por un pago al Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) por poco más de u$s30 millones y se registró una caída de las cotizaciones de las distintas monedas que conforman las arcas del Central.