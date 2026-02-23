Causa Contratos: piden apartar a los vocales Mizawak y Carubia por presunta falta de imparcialidad

El fiscal de Coordinación de Paraná, Leandro Dato, presentó un pedido formal de recusación contra los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Claudia Mizawak y Daniel Carubia. Sucede que los defensores de los 18 acusados que quedan recurrieron ante el máximo órgano judicial cuestionado decisiones que se tomaron en la remisión a juicio, que aún no culminó.

El planteo, al que accedió Ahora, busca apartarlos de la intervención en la causa conocida como Causa Contratos, que investiga una millonaria estafa al estado provincial a través de contratos legislativos, argumentando que ambos magistrados ya han emitido opiniones que comprometen su neutralidad y han mantenido reuniones privadas con las defensas.

Adelanto de opinión en procesos de Jury

El Ministerio Público Fiscal (MPF) sostiene que los magistrados realizaron manifestaciones categóricas sobre la investigación fiscal mientras actuaban como jurados en los procesos de Jury de Enjuiciamiento contra Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberry.

En el caso de Carubia, se le cuestiona haber adherido a un voto que calificó negativamente la investigación penal, sosteniendo que la permanencia de los fiscales originales “empañó… la investigación” y generó daños irreparables.

Según el escrito del fiscal Dato, estas afirmaciones constituyen un “juicio categórico sobre el proceso penal, su prueba y su resultado”, lo cual resulta incompatible con la garantía de un juez imparcial.

Por su parte, Mizawak es señalada por haber adherido a criterios que cuestionaban la “buena fe procesal” y el cumplimiento del deber de los fiscales investigadores en la misma causa. El fiscal Dato advierte que la magistrada coincidió con los argumentos de las defensas al afirmar la existencia de omisiones deliberadas en la investigación para proteger a ciertos actores políticos.

La polémica reunión “ex parte”

Uno de los puntos más críticos de la recusación es la denuncia de una reunión privada celebrada el 16 de junio de 2020. Según las fuentes, los vocales recusados mantuvieron un encuentro de más de dos horas con abogados defensores de la causa Beckman y representantes del Colegio de Abogados, sin convocar ni informar al Ministerio Público Fiscal.

Para la fiscalía, esta “comunicación ex parte” rompe el principio de igualdad de armas y la apariencia de neutralidad que debe rodear toda actuación judicial. El escrito destaca que, independientemente de lo conversado, el solo hecho del contacto unilateral con una de las partes genera un “temor fundado de parcialidad”.

El estándar de la Corte Suprema

El planteo del fiscal Dato se fundamenta en estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen que la imparcialidad no solo depende de la actitud subjetiva del juez, sino de la confianza que proyecta hacia la sociedad.

“Garantizar un tribunal neutral representa el único camino para dar cumplimiento efectivo al precepto constitucional de afianzar la justicia”, concluye el documento presentado ante la Sala Penal. Ahora, el tribunal deberá resolver si hace lugar al apartamiento de Mizawak y Carubia y designa vocales subrogantes para continuar con el trámite de los recursos de queja y casación pendientes en la causa.