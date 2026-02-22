Por los robos en el barrio privado Santa Cándida en Paraná, allanaron dos viviendas en Córdoba

La policía de Entre Ríos logró importantes avances en el esclarecimiento de los robos ocurridos en la capital entrerriana.

La Policía de Entre Ríos logró importantes avances en el esclarecimiento de los robos ocurridos en diciembre de 2025 en el barrio privado Santa Cándida, de la ciudad de Paraná, donde cuatro familias resultaron damnificadas mientras se encontraban ausentes de sus viviendas.

Según se informó a AHORA, tras más de un mes de intensa labor investigativa, la Policía de Entre Ríos, a través de sus áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Robos y Hurtos), desarrolló un minucioso trabajo de análisis de registros fílmicos, pericias técnicas y tareas de campo que permitieron individualizar a uno de los presuntos autores del hecho.

La investigación fue llevada adelante bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación y Litigación, con la intervención del Juzgado de Garantías en turno de Paraná y su par de Córdoba, el Juzgado de Control N° 8, a cargo de Carlos María Romero.

En ese marco, una comisión de la Policía de Entre Ríos se trasladó a la ciudad de Córdoba Capital, donde con la correspondiente orden judicial se realizaron dos allanamientos en domicilios vinculados al sospechoso. En los procedimientos colaboró personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba, en un claro ejemplo de articulación y cooperación interprovincial.

Durante los operativos se procedió al secuestro de diversos elementos que serán sometidos a peritajes y cotejos con los bienes denunciados como sustraídos, lo que permitirá profundizar la conexión del sospechoso con los hechos investigados, sumándose a las pruebas ya incorporadas a la causa.

Respecto del sospechoso, mayor de edad, actualmente se encuentra en calidad de prófugo, continuándose con su búsqueda. Asimismo, se investiga un vehículo que habría sido utilizado en la comisión de los hechos.