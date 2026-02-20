Ampliaron en Concordia el rango de edad para vacunarse contra el dengue

Desde el Hospital Masvernat de Concordia se comunicó que desde el lunes se ampliará el rango de edad de aquellos que pueden ser vacunados contra el dengue. Ahora, se inmunizará a personas de entre 15 y 59 años que hayan padecido la enfermedad.

Las dosis son parte de la colocación focalizada contra la enfermedad que se viene llevando adelante en la ciudad, responiendo a la estrategia nacional dirigida a las jurisdicciones que han registrado una mayor incidencia de la enfermedad.

En síntesis, la vacunación contra el dengue está dirigida a:

– Personas que hayan padecido la enfermedad y hayan sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, para lo cual desde la Dirección General de Epidemiología se proveyó un listado.

– Personas no notificadas y que hayan tenido la enfermedad, quienes deben presentar un certificado médico donde se indique la fecha de inicio de síntomas.

Quienes cumplan con estas condiciones, “deben dirigirse al vacunatorio del hospital Masvernat, en el horario de 8 a 16, con documentación que acredite su identidad”, se insistió desde la institución.

Por último, se aclaró que “no se hará una convocatoria personalizada, por lo cual no se enviarán mensajes ni se tomará contacto telefónico”.