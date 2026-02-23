Paritarias: el Centro de Jubilados de Paraná exige al Gobierno provincial que los aumentos sean remunerativos

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná, a través de su comisión directiva, se pronunció respecto de la negociación paritaria estatal y su impacto en el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

La oferta oficial consistió en un aumento del bono (no remunerativo), que en el caso de los jubilados alcanzó un monto de 75.000 pesos, lo que implica un aumento de 50.000 pesos.

En relación a la propuesta, que cerró con acuerdo de mayoría por parte de UPCN, el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná reclamó un esfuerzo de los gobernantes ejecutivos y legislativos para con los jubilados y pensionados, personas mayores, “que en su momento, brindaron su sacrificio para el bien de todos”.

“No se olviden de sus padres, abuelos, bisabuelos, en los últimos años de su vida. Esto será justicia social”, pidieron las autoridades de la institución.

El Centro reconoce que la movilidad previsional en general no ha seguido a la inflación, ni siquiera la oficial. A su vez se advirtió que “los montos ofrecidos a los jubilados son irrisorios: esto es un ajuste encubierto”.

La conducción planteó objeciones en relación con la postura del Gobierno cuando habla de “ordenar las cosas” y el impacto real de la paritaria en el poder adquisitivo de jubilados y pensionados: “Si para ordenar se recurre a pagos sin aportes, que afectan a la obra social y al sistema previsional, más que un orden se parece a un desorden”.

En ese contexto agregaron: “Creemos que hay una falta total de empatía y equidad para con los jubilados de la provincia”.

En la misma línea, se cuestionó el accionar de los gremios estatales en la mesa de negociación. “Una vez más los gremios también se olvidan de los jubilados, como si ellos nunca se van a jubilar”, señalaron.

Por último, se solicitó “que se respete la Constitución provincial, que dice no a los pagos en negro”.