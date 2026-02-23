La Orquesta Sinfónica inició un nuevo año rumbo a sus 80 años de historia

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inauguró el sábado su temporada 2026 en el centro cultural La Vieja Usina, con un concierto que marcó el inicio del 17° año de gestión artística de Luis Gorelik al frente del organismo.

Tras la presentación, el director compartió un mensaje en el que destacó el carácter colectivo del proyecto artístico y su proyección histórica. “Ayer comenzamos una nueva temporada –la número 17– junto a mi querida Sinfónica ER. Una construcción colectiva que ya se encamina a sus 80 años de vida entregando el mejor arte musical en la Provincia”, expresó en redes sociales.

El programa de apertura incluyó una obra infrecuente en las programaciones habituales: el Concierto para violín, piano y cuerdas de Ernest Chausson, interpretado junto a los solistas Antonio Formaro (piano) y Luis Roggero (violín). Gorelik subrayó la “gran alegría” de iniciar la temporada con “una obra tan bella y poco tocada”.

El maestro también agradeció al público “que acompaña a su orquesta a través de varias generaciones” y al Gobierno de Entre Rios por el sostenimiento del organismo artístico como servicio cultural público.

En su reflexión final, Gorelik dejó una definición que sintetiza el espíritu de la nueva temporada: “El arte es resistencia contra el adormecimiento mental, en su forma más sofisticada. No olvidemos eso”.

La apertura no sólo puso en marcha la programación 2026, sino que reafirmó el rol de la Sinfónica como uno de los cuerpos estables más importantes del ámbito cultural entrerriano, camino a cumplir ocho décadas de trayectoria.