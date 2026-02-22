“Usé envoltorio de pan”: la insólita anécdota de Ricardo Montaner y el guiño a Luis Miguel

El cantautor Ricardo Montaner inauguró su gira “El Último Regreso World Tour 2026” con una insólita anécdota en donde indicó que necesitó de un envoltorio de pan para reemplazar los gemelos de su camisa, al tiempo en que dejó un divertido guiño a su par, Luis Miguel.

La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en la apertura de la serie de espectáculos producidos por Fenix Entertainment, dónde Montaner reveló a sus fanáticos: “Me di cuenta de que siempre fui olvidadizo y me enredo con cosas que son una tontería. A veces se me olvida llevarme cosas, como los gemelos (de la camisa)”.

Para resolver esta inoportuna situación, el artista requirió la ayuda de su esposa, Marlene Rodríguez: “Buscamos y nadie tenía gemelos, nadie usa y mi esposa fue a buscar al lugar de la comida”. Es que Rodríguez consideró la solución desde los cierres de alambre plastificados que suelen encontrarse en las bolsas de pan.

“Pidió paquetes de pan de sánguche empaquetado. Le dieron uno más, desarmó los paquetes, le sacó el plástico y me fabricó los gemelos que uso hoy y usaré mañana", cerró el músico.

Con un tinte más serio e íntimo, el vocalista reflexionó entre bromas: “Llevo un año pensando en el repertorio. Me enredo porque hay que sacar canciones y la gente va a pedir que le devuelva la plata si las quito”.

“Se me ocurrió darles un paseo de pequeños pedacitos de canciones porque sino el show duraría cómo dos horas y no es la idea”, enfatizó y añadió entre risas: “Los espectáculos tienen que ser cortos como el de Luis Miguel, sin hablar y listo. Es una broma”.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, para luego seguir por Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y posteriormente Europa.

Con más de 40 años de trayectoria, 25 álbumes de estudio y múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos Latin Grammy, Premio a la Excelencia Musical y el galardón “Latin American Music Awards Legacy”, Montaner reafirma con esta gira su lugar como ícono indiscutido del pop romántico en español y demuestra que el vínculo con su público sigue intacto.

Fuente: Noticias Argentinas, Camila Hassan.