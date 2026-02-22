Diego Azar ganó la final del TC Pick Up en La Plata

Tras el fallo del auto de Ebarlín, Azar se quedó con la primera carrera de la temporada.

Este domingo se desarrolló la carrera final de la primera fecha de la temporada del TC Pick Up. El autódromo Roberto Mouras de La Plata fue el escenario de la fecha inaugural que primero contó con la disputa de las series clasificatorias y luego la definición.

En las series no hubo grandes sorpresas. Juan Ebarlín, el poleman, ganó la serie más rápida luego de siete minutos, 34 segundos y 743 milésimas. En el segundo lugar acabó el paranaense Mariano Werner, que ganó así el derecho de partir desde el tercer puesto.

La otra batería clasificatoria quedó en manos de quien finalizó segundo en la clasificación, Diego Azar, luego de siete minutos, 37 segundos y 430 milésimas. El segundo de su batería fue Ignacio Faín.

Ya en la carrera, Ebarlín partió como líder, pero se retrasó en el desarrollo de la quinta vuelta por problemas eléctricos. Azar heredó la cima y Mariano Werner pasó a ser escolta, amenazando el liderazgo parcial del piloto de Fiat. Sin embargo, el entrerriano sufrió un trompo en el sexto giro que lo relegó hasta el último lugar.

“Lamento por el equipo y la marca porque la camioneta estaba para ganar”, dijo Werner tras la carrera, reconociendo que cometió una equivocación que lo llevó a girar encima del piano. Su estreno con la camioneta Fotón fue auspicioso, aunque finalizó en el octavo lugar.

Azar lideró un tren que llegó a tener cinco pilotos en fila. Pese a que su ritmo no era el ideal, consiguió contener a sus perseguidores hasta el final y se llevó una importante victoria en el estreno. Lo siguió el piloto del Gurí Martínez Competición, Marco Dianda (17 años), mientras que el podio lo completó Hernán Palazzo, ambos dentro del segundo de distancia.

Con estos resultados cerró la competencia inaugural del TC Pick Up que se reencontrará el fin de semana del 21 y 22 de marzo. El escenario para la competencia todavía no fue definido, pero se estima que será nuevamente el autódromo Roberto Mouras, aunque en el circuito sin chicana.

TC Pista Pick Up: ganó Biagi

Antes de la final del TC Pick Up se llevó a cabo la carrera del TC Pista Pick Up, en donde Santiago Biagi resultó ganador. El piloto del Rus Med Team dominó la carrera de punta a punta a bordo de su Toyota Hilux y obtuvo su primera victoria en la categoría.

En la final lo siguieron Tomás Pellandino, a bordo de su Ford Ranger, y Nicanor Santilli Pazos, con Fotón, la camioneta debutante. En cuanto a los entrerrianos, el villaguayense Juan Guiffrey terminó en el quinto lugar luego de superar a Juan Alberti a poco del final. El ramirense Manuel Borgert, por su parte, terminó noveno.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 1 (en La Plata)

1°) Diego Azar (Fiat): 31’1”681/1000.

2°) Marco Dianda (Ford): a 365/1000.

3°) Hernán Palazzo (Toyota): a 827/1000.

4°) Ignacio Faín (Ford): a 1”68/1000.

5°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 1”499/1000.

--

8°) Mariano Werner (Fotón): a 9”656/1000.