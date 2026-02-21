Agmer: habrá paro el primer día de clases

Entre los ejes se encuentra la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa

El congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país.

Entre los ejes de este plan se encuentra la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. Asimismo, se impulsarán acciones durante todo el mes de marzo para informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública.

Lía Fimpel, secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), anunció que el sindicato, que es entidad base de la Ctera, se sumará a la huelga del lunes 2 de marzo.

Los sindicatos docentes de Entre Ríos están convocados para el lunes, a las 16, en Trabajo, para avanzar en la negociación paritaria salarial. “Es un escenario complicado, primero, por los tiempos. La convocatoria se hace una semana antes del inicio de las clases. Y además con poco tiempo para debate. Agmer convocó a congreso para el mismo lunes 23. El debate va a ser bastante complicado”, anticipa la adjunta de Agmer.

La dirigente sindical planteó el escenario: Agmer había reclamado la apertura de paritarias en agosto y en diciembre de 2025 y no hubo respuesta oficial. “Veníamos esperando la convocatoria del Gobierno. Estuvimos todo enero a la expectativa de una llamada, de que haya una convocatoria, y sucede recién para el lunes 23. No somos los trabajadores los que han llevado a esta instancia de apuros, sino que es el propio Gobierno”, aseveró.

-¿Cuál es la expectativa? ¿Hay chances de que se complique el inicio de clases?

-Por lo pronto, nosotros estamos frente a un paro nacional el día 2 de marzo convocado por la Ctera. Luego, la discusión será local, con la reunión paritaria y el congreso en Paraná. Las asambleas resolutivas de las seccionales van a marcar el camino. De todos modos, estamos con salarios que están muy por debajo la línea de pobreza. Ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta que mide línea de indigencia.

-La negociación con los estatales fue difícil. Es un anticipo de lo que sucederá con los docentes.

-De verdad queremos estar en las aulas, estar con los estudiantes. Nuestro trabajo es presencial, es con los chicos en las escuelas, eso lo entendemos, pero también es importante que cada uno de nuestros trabajadores, que los docentes, que los trabajadores de la provincia puedan llegar a fin de mes, pagar sus necesidades, pagar nuestras necesidades básicas, que es alimentarse, que es pagar el alquiler, que es poder vestirnos, que es poder mandar a nuestros hijos a la escuela.

