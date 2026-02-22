El gobernador y dirigentes políticos y gremiales despiden con sentidos mensajes a Jorge Chemes

"Lo voy a recordar siempre por su calidez, su respeto y su compromiso con nuestra provincia", dijo Aluani.

El repentino fallecimiento del dirigente agropecuario y exdiputado nacional Jorge Chemes, generó sentidos mensajes de instituciones y funcionarios públicos.

El gobernador Rogelio Frigerio expresó su pesar por el fallecimiento este domingo de Jorge Chemes, quien hasta hoy se desempeñaba como presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos.

"Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino", expresó el mandatario a través de sus redes sociales. También, hizo llegar a su familia y amigos su "acompañamiento en este momento tan difícil".

En tanto, el Gobierno de Entre Ríos, comunicó: "Hoy, con profundo dolor, despedimos a Jorge Chemes, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos. Hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió".

El ex funcionario fue un reconocido dirigente agropecuario, ex diputado nacional, y estuvo al frente de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos); de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) y de otras entidades del sector.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani, señaló: “Con profundo dolor despedimos a Jorge Chemes. Más allá de su función y destacada trayectoria, lo voy a recordar siempre por su calidez, su respeto y su compromiso con nuestra provincia. Acompaño a su familia y amigos en este momento tan doloroso”.

El bloque de senadores Juntos por Entre Ríos, sostuvo que Chemes “fue un hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió. Desde la Región Centro trabajó incansablemente por la integración de Entre Ríos con Santa Fe y Córdoba, convencido de que el desarrollo productivo, la infraestructura y la defensa del federalismo se construyen con cooperación y visión estratégica”.

“Su tarea al frente del organismo fortaleció los vínculos institucionales y potenció una agenda común en beneficio de nuestras economías regionales y de miles de entrerrianos”, dijo el bloque de Juntos.

Por otro lado, el bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos lamentó profundamente el fallecimiento de Chemes, "un destacado dirigente del rubro agropecuario y político entrerriano". "Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Chemes fue un hombre de gran compromiso y valores, que dedicó su vida a trabajar por la comunidad y la provincia".