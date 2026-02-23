Casa Encendida propone un encuentro de análisis sobre psicología de las masas y fenómeno therian

Este jueves 26 de febrero a las 21:30 se llevará a cabo una nueva edición del ciclo "Pizza, Birra y Lazo" en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179, en la ciudad de Paraná. La actividad convocará a graduados, docentes, estudiantes y público interesado a participar de un espacio de análisis y reflexión centrado en la psicología de las masas y el fenómeno de los llamados "therians".

El encuentro forma parte de la agenda cultural y formativa de febrero impulsada por el Casa Encendida, un espacio que busca generar instancias abiertas de discusión sobre temas contemporáneos vinculados a lo social y lo cultural. En esta oportunidad, la actividad propone abordar conceptos teóricos y fenómenos actuales. El eje estará puesto en la psicología de las masas, un campo de estudio que analiza los comportamientos colectivos, las dinámicas grupales y las formas en que las identidades individuales pueden transformarse. A partir de eso, se introducirá el análisis del fenómeno therian, un movimiento que en las últimas semanas generó visibilidad en distintos países y especialmente en América Latina. Las personas que se identifican dentro de esta corriente sostienen experimentar una conexión con animales no humanos, lo que puede expresarse a través de prácticas y comportamientos que se asemejan a los del animal representado.

El encuentro se desarrollará como una conversación abierta.

Habrá barra y comida durante toda la noche.

La entrada será libre y gratuita.