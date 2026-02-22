Descuentos indebidos de préstamos: secuestraron más de $2 millones y miles de dólares

Los montos originales eran menores a $30.000, pero en enero año se habría solicitado un total de $120.000, ya debitado de su salario de febrero.

Un allanamiento realizado este sábado en la ciudad de Concordia terminó con el secuestro de una importante suma de dinero y documentación vinculada a préstamos indebidos.

Personal de la Comisaría Segunda acudió a una vivienda en inmediaciones de calles Avellaneda y Villaguay tras la denuncia de una mujer mayor de edad, quien manifestó que un hombre le habría solicitado préstamos personales y retenido su salario mediante descuentos indebidos.

Según la denuncia, los montos originales eran menores a $30.000, pero en enero del corriente año se habría solicitado un total de $120.000, ya debitado de su salario de febrero. La víctima relató que en total se le habrían debitado más de $470.000 y que recientemente el denunciado habría acudido a su domicilio exigiendo una suma mayor de dinero, situación que motivó la intervención policial.

Durante el allanamiento positivo, se logró el secuestro de elementos clave para la investigación, entre ellos una tarjeta de cobro del Banco Nación a nombre de la denunciante, su Documento Nacional de Identidad, un cuaderno con anotaciones sobre préstamos, un cartucho calibre .22, una máquina de contar billetes, un talonario de pagarés, $2.200.000 en efectivo y U$S 9.707.

Investigación y procedimiento

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda y contó con la colaboración de personal especializado en secuestros y evidencias económicas. El objetivo del allanamiento positivo fue recopilar pruebas que permitan determinar la magnitud de los préstamos indebidos y establecer responsabilidades legales del denunciado, indicó canal once.

Las autoridades indicaron que el material secuestrado será clave para avanzar en la causa y que la suma incautada representa la recuperación de parte de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilegal. El caso continúa bajo investigación, con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias y posibles implicados en la maniobra de préstamos indebidos.

Contexto legal y próximos pasos

El allanamiento positivo se enmarca dentro de las facultades de la Policía de Concordia para intervenir ante denuncias de estafas, préstamos indebidos y retención de documentación personal. En los próximos días, la causa avanzará con el análisis de los elementos secuestrados, incluyendo anotaciones y talonarios, que podrían aportar evidencia para formalizar cargos.