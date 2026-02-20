El estado de salud de los municipales atropellados en Paraná: el conductor no tenía seguro y fue detenido

Un grave accidente de tránsito en calle Gualeguaychú, este jueves por la mañana, dejó como saldo a dos operarios municipales de Paraná heridos en Paraná, luego de que una camioneta los atropellara mientras realizaban tareas de emergencia sobre la red cloacal. El hecho ocurrió alrededor de las 10, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Pascual Palma, en una zona de circulación constante de vehículos.

Los trabajadores desarrollaban labores sobre la calzada debido a las consecuencias del temporal que afectó a la ciudad, cuando una camioneta Nissan gris los embistió en plena vía pública. Como consecuencia del impacto, ambos sufrieron lesiones y debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Se viralizó un video que registró el dramático momento del choque. En las imágenes se observa cómo el vehículo impactó contra los empleados municipales mientras cumplían funciones en un sector señalizado de la calzada.

Lesiones y asistencia médica

Producto del violento impacto, Leonardo Turi, de 35 años, sufrió fractura cerrada de tibia en la pierna izquierda, fractura de escápula izquierda y neumotórax en el lado izquierdo. En tanto, Gustavo Ramírez, de 56 años, presentó diversos traumatismos como consecuencia del atropello.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, Accidentología Vial y agentes de tránsito municipal para realizar las pericias correspondientes. Se constató que el conductor de la camioneta no contaba con seguro obligatorio al momento del siniestro.

Posteriormente, el jefe de Comisaría Segunda informó que el conductor, un hombre de apellido Trobato, fue demorado y trasladado a la Alcaidía de Tribunales por disposición de la fiscal Evangelina Santana, quien tomó intervención en la causa, informó El Once.

Comunicado oficial del municipio

Tras el accidente de tránsito en calle Gualeguaychú, el municipio de Paraná emitió un comunicado en el que expresó que “acompañó y se puso a disposición de las familias de ambos agentes”. Además, destacaron “el esfuerzo y compromiso de los trabajadores, que en cumplimiento de su labor y en un momento difícil en la ciudad por las condiciones meteorológicas extraordinarias, desarrollaban tareas de emergencia para garantizar el funcionamiento del servicio de la red cloacal”.

Desde la comuna recordaron que se había emitido una alerta para evitar la circulación debido al temporal. “En ese contexto, los agentes de la Subsecretaría de Obras Sanitarias resultaron brutalmente atropellados, pese a las medidas de señalización implementadas y con el cumplimiento de los equipos de protección personal y de seguridad e higiene”, señalaron en el escrito oficial.

Asimismo, remarcaron “la rápida llegada y asistencia de la ambulancia del servicio de emergencia de salud pública de la Provincia”, que permitió la inmediata derivación de los heridos a los centros médicos.

Estado de salud de los operarios

Según se informó oficialmente, ambos trabajadores ingresaron al nosocomio provincial orientados en tiempo y espacio. Uno de ellos permaneció en observación en el sanatorio La Entrerriana con lesiones leves, en cumplimiento de los protocolos médicos.

El otro operario fue intervenido quirúrgicamente debido a diversas fracturas. Presentaba fractura en dos costillas, fractura de fémur izquierdo, fractura de hombro izquierdo y neumotórax. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y con resultados satisfactorios.

Desde el Hospital San Martín confirmaron que el trabajador intervenido se encontraba internado fuera de peligro y con evolución favorable. En tanto, su compañero continuaba bajo observación médica preventiva.

El hecho generó preocupación en el ámbito municipal y reavivó el debate sobre la seguridad vial y el respeto por las señalizaciones en zonas de trabajo, especialmente durante situaciones de emergencia climática como la que atravesaba la capital entrerriana.