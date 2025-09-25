Primera Nacional: Patronato relanzó la promoción de entradas a mitad de precio

Los hinchas podrán acceder pagando el 50 por ciento menos a la tribuna San Nicolás.

Patronato relanzó la promoción de entradas a mitad de precio para su última función como local en la etapa regular de la Primera Nacional. Este jueves, el club anunció a través de las redes sociales que habrá 50 por ciento de descuento para las tribunas popular Grella y preferencial San Nicolás, para el partido del domingo a las 15.30 ante Almagro, por la 33ª fecha de la Zona A.

En sus redes sociales, el Rojinegro informó la decisión de la Comisión Directiva y aclaró que los menores de 11 años “siguen ingresando gratis” a ambas tribunas. “Los socios podrán ingresar a la tribuna Grella con la cuota de julio paga”, anunciaron.

La venta de entradas será de la siguiente manera:

Socios y No Socios: viernes de 10 a 19 y domingo de 11 a 15.30.

También, a través de internet, por la página de boleteríavip.com.ar.

Los precios: