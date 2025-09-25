La función estaba programada para este jueves 25 de septiembre a las 20 en La Salita de Perón, situada en calle Pte. Perón 648 de Paraná, donde se iba a presentar la obra "Dinosaurios", escrita por el dramaturgo Santiago Serrano. Sin embargo, durante la tarde de este mismo día, el espacio cultural informó a través de sus redes sociales que la actividad fue suspendida y no se llevará a cabo como estaba previsto.
Sección
Se suspendió la función de este jueves en La Salita de Perón
25 de Septiembre de 2025 - 10:12
La pobreza bajó al 31,6% en el primer semestre del 2025: afecta a 15 millones de argentinos
La pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025, afectando a 9,5 millones de argentinos. Así lo dio a conocer este jueves el Indec. La cifra representa una baja del 6,5% en relación al último dato -38,1%- que corresponde a fines de 2024.