Se suspendió la función de este jueves en La Salita de Perón

La función estaba programada para este jueves 25 de septiembre a las 20 en La Salita de Perón, situada en calle Pte. Perón 648 de Paraná, donde se iba a presentar la obra "Dinosaurios", escrita por el dramaturgo Santiago Serrano. Sin embargo, durante la tarde de este mismo día, el espacio cultural informó a través de sus redes sociales que la actividad fue suspendida y no se llevará a cabo como estaba previsto.