Marcos Kremer seguirá como titular en “Los Pumas” para enfrentar a Sudáfrica en Durban

El entrerriano Kremer, uno de los referentes del equipo de Felipe Contepomi. (Foto: Los Pumas)

El Rugby Championship 2025 entra en su recta decisiva y Los Pumas tendrán un compromiso de máxima exigencia este sábado 27 de septiembre. El equipo argentino visitará a los Springboks en Durban, por la quinta fecha del torneo, con la presencia confirmada del entrerriano Marcos Kremer, una de las piezas fundamentales del seleccionado nacional.

El encuentro se disputará en el histórico Kings Park Stadium desde las 12.10 de Argentina (17.10 hora local) y será transmitido por ESPN. Argentina buscará repetir la hazaña lograda en 2015, cuando consiguió allí su primera victoria histórica ante Sudáfrica, por 37-25. En sus otras visitas a Durban, el equipo cosechó derrotas en 2018 (34-21) y 2022 (38-21).

Con el torneo más parejo que nunca —dos victorias y dos caídas para cada seleccionado—, Los Pumas llegan motivados tras la victoria frente a Australia en Sydney, que los mantiene en carrera por el título. Para este choque, el entrenador Felipe Contepomi dispuso tres cambios en el XV inicial: Franco Molina reemplaza a Guido Petti, Lucas Paulos a Pedro Rubiolo y Pablo Matera a Juan González.

En ese contexto, Kremer, jugador de 77 caps internacionales, volverá a ser un pilar en la tercera línea. El forward de Concordia, de 27 años, se ha consolidado como un referente de garra y despliegue físico en el combinado nacional, y su aporte será clave para intentar frenar la potencia sudafricana en los duelos de contacto.

El último antecedente positivo frente a los Springboks se dio en 2024, en Santiago del Estero, cuando Argentina se impuso por 29-28 en un final infartante. Sin embargo, en el cierre del certamen, Sudáfrica se tomó revancha con un contundente 48-7 en Nelspruit.

El XV inicial de Los Pumas en Durban será: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi; Franco Molina, Lucas Paulos; Pablo Matera (v/c), Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía (v/c).

En el banco estarán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan González, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.

Con todos los equipos con chances de coronarse, la cita en Durban será determinante para las aspiraciones argentinas. Y allí estará Marcos Kremer, el entrerriano que sueña con volver a hacer historia con la camiseta de Los Pumas.