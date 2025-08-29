Interés General

El Papa León XIV exigió “coherencia” a los políticos católicos en materia del aborto

29 de Agosto de 2025 - 19:23
León XIV insistió en que la verdadera fuerza para mantener esa coherencia se encuentra en la unión con Cristo.

El Papa León XIV ha lanzado un llamamiento directo a los políticos católicos. Les ha pedido que sus decisiones respeten de forma coherente la enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad y la inviolabilidad de la vida humana.

 

En su mensaje, el Pontífice ha rechazado la idea de separar la fe personal de la actuación pública. Ha criticado a quienes se declaran “personalmente provida” pero apoyan leyes favorables al aborto. Para él, esa contradicción resulta insostenible.

 

“No existe una doble identidad entre el creyente y el representante público. No hay, por un lado, un político y, por otro, un cristiano. Hay una sola persona que, ante Dios y su conciencia, asume su misión de manera íntegra”, subrayó.

 

El Papa recordó que la doctrina social de la Iglesia se apoya en la ley natural y tiene un carácter universal. Por eso animó a los políticos católicos a no temer defender estas convicciones en la vida pública. Según explicó, no son principios confesionales, sino valores orientados al bien común, la justicia social y la paz.

 

León XIV insistió en que la verdadera fuerza para mantener esa coherencia se encuentra en la unión con Cristo. “Uníos cada vez más a Jesús, vivid en Él y dad testimonio de su presencia”, exhortó.

 

Su mensaje abordó cuestiones como el aborto, la eutanasia y la atención a los más frágiles. Invitó a ser firmes defensores de los no nacidos, los ancianos y las personas con discapacidad. Recordó que en todos ellos “brilla el rostro de Cristo”.

 

El discurso llega en un momento de intensos debates sobre la legalización del aborto y la eutanasia en varios países. Para los movimientos provida, sus palabras suponen un respaldo firme y un desafío a las políticas que relativizan el valor de la vida.

 

Lo cierto es que el Papa no ha tenido reparo en criticar el aborto.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos