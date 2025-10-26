Hoy, más de un millón de entrerrianos están habilitados para votar diputados y senadores

Este domingo se renovarán en total 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. En el caso de Entre Ríos, se elegirán 5 diputados y 3 senadores que representarán los intereses de los ciudadanos de la provincia en el Congreso de la Nación.

Para ocupar las tres bancas en el Senado que le corresponden a la provincia, un total de siete listas se presentarán al cuarto oscuro, integradas por dos candidatos cada una. Por la Cámara Baja también compiten las mismas listas, pero en este caso cada una estará integrada por siete candidatos.

Por Diputados, quienes terminarán su mandato a fin de año son Marcela Antola (Democracia para Siempre), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR), Ana Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (Unión por la Patria). Mientras que, en el Senado de la Nación, Stefania Cora (Frente de Todos), Alfredo Luis de Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) dejarán su banca.

De acuerdo a lo anunciado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) son 1.155.693 los entrerrianos que están habilitados para votar en las elecciones legislativas de 2025, entre ellos 34.700 jóvenes lo harán por primera vez.

A nivel nacional, el proceso contará con 36.477.204 votantes, distribuidos en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas. Además, será la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel (BUP), que modificará la forma de emitir y contabilizar los sufragios.

El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de electores de la provincia, con 320.991 inscriptos, seguido por Concordia con 151.308 votantes y Gualeguaychú, que registra 104.285 habilitados.

En contraste, el departamento con menor número de electores es Islas del Ibicuy, con apenas 12.469 ciudadanos en condiciones de sufragar, indicó El Día.

En total, en todo el territorio entrerriano se repartieron 3.469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación.