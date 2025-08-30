La tormenta de Santa Rosa marcará el fin de semana en Entre Ríos

El último fin de semana de agosto llegará acompañado por la tradicional Tormenta de Santa Rosa, que este año impactará con fuerza en gran parte del territorio entrerriano. Los pronósticos advierten sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas y bruscos descensos de temperatura, especialmente durante este domingo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Paraná permanecerá nublada este sábado con una máxima cercana a los 22 °C, mientras que el domingo se prevén lluvias y tormentas desde la mañana, con un marcado descenso térmico que llevará la mínima a los 8 °C. La capital entrerriana se encuentra bajo alerta amarillo, con probabilidad de ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo.

En el norte, Concordia tendrá un sábado caluroso y parcialmente nublado con 29 °C, pero el domingo llegarán tormentas (80 % de probabilidad) y unos 12 mm de lluvia acumulada, con temperaturas que descenderán a 23 °C / 18 °C.

En el sur, Gualeguaychú también vivirá una jornada cálida el sábado (26 °C), aunque el domingo se espera lluvia matinal con una máxima de apenas 24 °C y mínima de 12 °C.

La zona centro mostrará contrastes marcados: Villaguay registrará un sábado seco y templado, pero el domingo enfrentará tormentas fuertes con un 90 % de probabilidad y cerca de 17 mm de precipitación.

En la costa del Uruguay, Concepción del Uruguay tendrá un sábado mayormente despejado, con máximas de 28 °C, aunque el domingo las tormentas serán intensas (80 %) con acumulados estimados en 40 mm y temperaturas de 22 °C / 18 °C.

En tanto, en la región sur-oeste, Victoria atravesará un sábado con lloviznas leves (alrededor de 1,3 mm) y temperaturas de 15 °C / 23 °C. Mientras que el domingo se prevén tormentas fuertes con un 90 % de probabilidad y cerca de 32 mm de agua acumulada.

En alerta

La tradicional tormenta, que cada año se hace presente en torno al 30 de agosto, se manifestará con distinta intensidad según la región, pero en casi toda la provincia el domingo será una jornada inestable y riesgosa.

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución en los traslados, evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los avisos oficiales que puedan emitirse durante el fin de semana.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)