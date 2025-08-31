Alejandro Carrere fue elegido decano de la UTN para el período 2025-2029

En la UTN regional Paraná se desarrolló la Asamblea en el Aula Magna de la Facultad, con la participación de consejeras y consejeros departamentales y directivos. En la misma resultó decano para el período 2025-2029, Alejandro Carrere, a quien acompañará en la gestión el Ing. Alejandro Jerichau, quien asumirá nuevamente como vicedecano.

En la primera instancia de votación, Carrere obtuvo 32 votos, frente a 11 votos de Enrique Sergio Burgos y 11 votos de Alberto Manuel Alcain. En la segunda vuelta, el actual decano alcanzó 31 sufragios, mientras que Alcain reunió 12 y Burgos se mantuvo en 11.

Jerichau resultó electo como vicedecano en primera vuelta, con 44 votos a favor y 7 en blanco.

Con esta designación, la UTN Paraná reafirma su compromiso con la continuidad institucional y con el fortalecimiento de una universidad pública, inclusiva y de calidad, al servicio de la sociedad.

Tras conocerse los resultados, Carrere expresó: “la UTN Paraná es parte esencial del entramado social, productivo y cultural de nuestra región. Nuestro mayor desafío es seguir consolidando una universidad pública que garantice igualdad de oportunidades y acceso para todas y todos. La educación tecnológica debe ser un motor de transformación social, permitiendo que más personas, sin importar su origen, puedan formarse y aportar al desarrollo del país”.

Asimismo, subrayó la importancia de la universidad como espacio de encuentro democrático y de construcción colectiva:

“Cada paso que damos está orientado a fortalecer el vínculo con la comunidad y a sostener la misión histórica de la UTN: formar profesionales comprometidos con el presente y el futuro de la Argentina”.