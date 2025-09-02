Uader cierra preinscripción a carreras para mayores de 25 años que no hayan terminado estudios secundarios

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), cierra la preinscripción a carreras universitarias adaptadas a personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios.

La preinscripción comenzó el lunes 25 de agosto y se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre, para las carreras en todas las sedes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.

Esta nueva convocatoria se encuentra destinada a personas mayores de 25 años que deseen realizar una carrera universitaria y no hayan finalizado el nivel secundario.

La posibilidad de continuar con estudios superiores está contemplada en el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior (LES), razón por la cual la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, en consecuencia con su política de inclusión y de brindar igualdad de oportunidades, abre esta nueva instancia para que más personas puedan cumplir con el anhelo de formarse y poder desarrollarse de acuerdo a sus intereses.

Los interesados deben dar cuenta que poseen preparación y/o experiencia laboral conforme con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente; esto implica que deberán acreditar a través de certificados la realización de cursos, o constancias laborales vinculados a la carrera elegida.

Las personas que se inscriban mantendrán una entrevista individual con un equipo de la Facultad que evaluará la admisión para el cursado de la carrera elegida.

Desde la Facultad se proyecta el acompañamiento para fortalecer y sostener el ingreso y la permanencia en el ámbito universitario de todas aquellas personas contempladas en el artículo 7 de la LES.

En este sentido, desde el 6 de octubre, iniciarán las actividades comprendidas en el Programa “Acompañarte”, una iniciativa propuesta por el Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso, dependiente de la Secretaría de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos.

Desde el programa se articulan esfuerzos, propuestas y recursos disponibles en materia de educación, ofreciendo estrategias de re vinculación y acompañamiento académico, para que, mediante la modalidad de talleres, puedan acceder y recuperar conocimientos básicos en Matemáticas, Lectura y Comprensión de Textos y Entornos virtuales.

Dicha instancia finalizará el día 28 de noviembre.

Para inscribirse, las interesadas y los interesados tienen tiempo hasta el 5 de septiembre y deben completar el Formulario de pre inscripción que figura en la página de la Facultad: www.fcvs.uader.edu.ar en donde se deberá cargar la documentación correspondiente.

Requisitos (excluyentes):

a) Tener 25 años cumplidos al momento de la preinscripción.

b) Poseer ciclo primario completo.

c) En caso de tener estudios secundarios incompletos, presentar constancia correspondiente.

d) Poseer experiencia laboral o cursos de capacitación (ambos certificados y comprobables) vinculados a la carrera que se desea estudiar.

Documentación a presentar

(Cargar primero en el Formulario de preinscripción y luego presentarlos en formato papel):

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad- Libreta de Enrolamiento- Libreta Cívica.

b. Fotocopia del Título del Ciclo Primario completo.

c. Constancia de estudios secundarios incompletos, si los tuviera.

d. Constancia de experiencia laboral acorde a la carrera elegida, y/o certificados de cursos, capacitaciones, jornadas.

Los antecedentes en relación a la carrera elegida, deberán contar con la certificación correspondiente que los avale. En caso de que los mismos no se encuentren fehacientemente certificados, deberán ser analizados de manera exhaustiva durante la entrevista.

De los antecedentes y la entrevista:

La evaluación de antecedentes y entrevista estará a cargo de una Comisión de Admisión designada a tal fin. La misma estará conformada por representantes de la Secretaria Académica, de la Secretaría de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos y tres (3) Docentes de la carrera elegida

Una vez realizada la evaluación de antecedentes y entrevista, la Comisión elevará al Consejo Directivo de la Facultad mediante informe, los resultados para su conocimiento y aprobación.

Tanto el informe presentado por la Comisión de Admisión, como la Resolución emitida por el Consejo Directivo, no implica la admisión definitiva a la carrera, siendo requisito necesario, la preinscripción a la carrera elegida según fechas establecidas por Calendario Académico.

En caso que se desee cambiar de carrera dentro de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y haya aprobado anteriormente las instancias de admisión previstas, sólo tendrá que presentarse a la instancia de admisión para valoración de pertinencia, con la carrera a cursar.

En aquellos casos que provenga de otra Facultad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, como así también Universidades públicas o privadas, ingresando bajo las condiciones establecidas el Artículo 7 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y realicen la inscripción a cualquier carrera que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud; su admisión estará sujeta a la evaluación de antecedentes, en relación directa con la carrera elegida.

Para mayor información acerca de las carreras, inscripción y sobre el Programa “Acompañarte”, podes hacerlo en cualquiera de nuestras Sedes:

· Sede General Ramírez:

Dirección: 29 de septiembre 11

Horario de atención: lunes a viernes de 13 a 18

Responsable: Noelia López

Correo electrónico: estudiantes.ramirez@fcvs.uader.edu.ar

Carreras:

Tecnicatura en Análisis Clínicos

Tecnicatura en Producción de Bioimágenes

Licenciatura en Producción de Bioimágenes

Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral

Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral

· Sede Concordia:

Dirección: Sarmiento 94 (Bienestar Estudiantil, Primer Piso de la Escuela Gutiérrez)

Horario de atención: lunes a viernes de 17:30 a 20:30hs.

Responsable: Melina Cabrera

Correo electrónico de la sede: concordia@fcvs.uader.edu.ar

Carrera:

Enfermería Universitaria

· Sede Villaguay

Dirección: Mitre 22

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12

Responsable: Sra. Rosa Piñeyro

Correo electrónico de la sede: villaguay@fcvs.uader.edu.ar

Carrera:

Podología Universitaria

· Sede Paraná:

Dirección: San Martín y Carbó (Complejo “Perón” o “La Pecera”)

Horario de atención Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso: lunes a viernes de 9 a 14hs.

Responsable: Federico Ariza

Correo electrónico ipe@fcvs.uader.edu.ar

Carreras:

Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental

Tecnicatura en Higiene y Salud Animal

Podología Universitaria

Enfermería Universitaria

Licenciatura en Enfermería

· Sede Gualeguay:

Dirección: Complejo Educativo Corrientes 198, 2ª Piso

Horario de atención Área de Atención al Estudiante: lunes a viernes de 8 a 17hs

Responsable: Daniela Perchivale/Laura Vigliani

Teléfono/s (54) 03444 423465

Correo electrónico de la sede: gualeguay@fcvs.uader.edu.ar

Carreras:

Tecnicatura Universitaria en Actividad Física y Deporte

Profesorado Universitario de Educación Física

Licenciatura en Actividad Física y Deporte

Preguntas frecuentes Ingreso por Articulo 7:

El siguiente instructivo busca guiar a quienes se inscriban a las carreras universitarias para el año 2025 mediante el Artículo 7° de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521.

¿Qué significa ingresar a una carrera universitaria por Artículo 7?

La Ley de Educación Superior 24521/95 prevé en su Art. 7º que las personas mayores de 25 años, que no tengan completos sus estudios de nivel secundario, podrán ingresar, excepcionalmente, a las instituciones de nivel universitario, siempre que demuestren a través de las instancias que cada Institución considere pertinente, que tienen preparación y/o experiencia acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

¿Qué requisitos debo cumplir al momento de la inscripción?

· Ser mayor de 25 años.

· Contar con estudios primarios completos y/o estudios secundarios incompletos.

· Acreditar experiencia (a través de cursos, capacitaciones, cartas de referencia) acorde con los estudios que se proponen iniciar.

¿Qué sucede si no tengo antecedentes en relación a la carrera que elija?

Si no posees antecedentes en relación a la carrera elegida, no podrás acceder a la entrevista de admisión, requisito indispensable para dar inicio al cursado del Programa Acompañarte

¿Cuándo debo inscribirme?

Las preinscripciones y recepción de la documentación en formato papel se realizan desde el lunes 25 de agosto al viernes 5 de septiembre de 2025 mediante un formulario online.

¿Qué documentación debo presentar?

Completar el Formulario de preinscripción adjuntando en él la siguiente documentación: (toda la documentación detalla es obligatoria que la cargues en el formulario y la presentes luego)

· DNI (frente y reverso LEGIBLE).

· Certificado de Nivel Primario Completo.

· Certificado de Analítico de Nivel Secundario Incompleto (en caso de haber cursado el secundario)

· Certificación/es que acrediten experiencia acorde a la carrera que se propone iniciar. (Certificados laborales, de talleres, cursos, etc)

¿Qué debo hacer luego de presentar la documentación?

Una vez finalizado el período de inscripción te convocarán a una entrevista de Admisión con el equipo docente en la semana del lunes 15 de septiembre al viernes 19 de septiembre de 2025.

A partir de dicha entrevista personal se evalúa el perfil de quien aspira a ingresar a la universidad y en caso de resultar favorable su evaluación se le informa sobre el comienzo del Programa “Acompañarte”.

¿Qué es el Programa “AcompañArte”?

“AcompañArte” es una iniciativa, impulsada por el Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso dependiente de la Secretaria de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos, que tiene por objetivo brindarte acompañamiento para fortalecer y sostener tu ingreso y permanencia en el ámbito universitario.

¿Cuál es la función del programa “AcompañArte”?

Este Programa será el responsable de implementar instancias de formación básica, en Matemáticas, Lectura y Comprensión de textos, Entornos Virtuales, y encuentros de reflexión y acompañamiento de tutorías específicas.

¿Qué tiempo de duración tiene?

Estos encuentros se llevarán a cabo a partir del 6 de octubre al 28 de noviembre de 2025 en los días y horarios previstos en cada Sede.