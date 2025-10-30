El Colegio Inmobiliario organiza una charla a cargo del analista económico Damián Di Pace

Se trata de una instancia organizada por el Colegio Inmobiliario de Entre Ríos en conjunto con la Federación Económica de Entre Ríos y el acompañamiento de Garantina.

La cita es a las 19, en el salón Parque Urquiza, 1er. piso del Hotel Maran Suites & Towers, ubicado en calle Alameda de la Federación y Mitre, en Paraná.

La convocatoria sostiene que será “una oportunidad para tener una mirada del contexto actual y pensar juntos los desafíos futuros”.

Quienes deseen asistir debe inscribirse en este FORMULARIO

El expositor

Damián Di Pace es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Especialización en Comunicación Organizacional y Empresaria (UBA). Posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica (Facultad de Cs Económicas – UBA), Magister en Marketing Estratégico (UCES). Doctor en Economía (AIU-EEUU).

Es periodista especializado en Economía en LN+, TN y Radio Rivadavia. Es consultado por medios locales nacionales e internacionales sobre cuestiones de economía, mercados, consumo y comercio. Escribe para Infobae e Iprofesional.

Es autor de los libros “Economía de a Pie” Un paseo por la economía que le interesa a la gente; “El Futuro del Comercio Minorista en Argentina”; “Economía Pyme – Pensar en Grande siendo pequeñas”; “Marketing Extraordinario – El lado oculto y futuro de los mercados”; “El futuro del comercio que viene” y “El futuro de las pymes”.

Dirige su consultora Focus Market, desde donde asesora a empresas en América Latina.