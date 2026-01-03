Cronología de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El gobierno de Trump lleva meses aumentando la presión sobre el gobierno de Maduro mediante una serie de maniobras diplomáticas y militares.

El presidente Donald Trump anunció el sábado la captura del líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense que pareció ser la culminación de una campaña contra Maduro por parte del presidente y otros funcionarios de alto rango estadounidenses.

Su captura se produjo tras meses de ataques mortales contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, la incautación de dos buques petroleros que trasladaban petróleo venezolano y un aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas del país sudamericano.

Estos son algunos de los acontecimientos que culminaron en la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y en los esfuerzos por forzar la salida de Maduro del poder que fue publicado en el diario The New York Times.

Marzo de 2020: Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia imputó a Maduro en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína en la que, según dijeron los fiscales, ayudó a dirigir un violento cártel de la droga que duró décadas. Maduro criticó los cargos, negando cualquier implicación con el narcotráfico.

Julio de 2024: Tras una votación plagada de irregularidades, Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024. Observadores independientes dijeron que las elecciones se habían visto empañadas por el fraude y que el líder de la oposición, Edmundo González, era el legítimo vencedor.

Enero de 2025: El gobierno de Joe Biden reconoció a González, quien había salido de Venezuela tras las elecciones y vivía exiliado en España, como líder legítimo de Venezuela, en un esfuerzo por aislar aún más a Maduro.

Julio: El gobierno de Trump incluyó al Cártel de los Soles, al que describió como un “grupo criminal radicado en Venezuela”, en una lista de grupos terroristas globales y declaró que Maduro era su líder. El Departamento del Tesoro dijo que el Cártel de los Soles “proporcionaba apoyo material” al Tren de Aragua, otro cártel vinculado a Venezuela que el gobierno había designado como organización terrorista extranjera.

El gobierno trata al Cártel de los Soles como un grupo organizado, pero algunos expertos en delincuencia latinoamericana lo caracterizan como una red de corrupción en el ejército y el gobierno de Venezuela.

También en julio, Trump firmó una orden secreta en la que ordenaba al ejército estadounidense que utilizara la fuerza contra los cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno identificaba como organizaciones terroristas.

Agosto: El Pentágono comenzó a desplegar buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados al Caribe, cerca de Venezuela, lo que aumentó la tensión en la región.

7 de agosto: La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el gobierno había aumentado a 50 millones de dólares su recompensa por información que condujera a la detención de Maduro.

2 de septiembre: Trump ordenó un ataque mortal contra una embarcación venezolana que, según él, transportaba a “terroristas” miembros del Tren de Aragua por aguas internacionales. Más tarde, Maduro calificó el ataque, en el que murieron 11 personas, de “crimen atroz” y dijo que Estados Unidos debería haber capturado a quienes iban a bordo si se creía que transportaban drogas.

El ejército estadounidense atacó otras dos pequeñas embarcaciones en septiembre, causando la muerte de otras seis personas, entre ellas un supuesto ciudadano colombiano. Los ataques han sido ampliamente criticados y calificados de ilegales.

4 de septiembre: Dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron buques de guerra estadounidenses en el Caribe en una demostración de fuerza tras el primer ataque mortal a una embarcación, una medida que el Pentágono calificó de “altamente provocadora”.

6 de septiembre: Maduro le envió una carta a Trump insistiendo en que su país no exportaba drogas. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo posteriormente que la Casa Blanca había visto la carta pero que no había modificado la postura del gobierno sobre Venezuela.

2 de octubre: Trump dio instrucciones a Richard Grenell, enviado especial y presidente del Centro Kennedy, para que suspendiera toda relación diplomática con Venezuela. Grenell había estado intentando negociar un acuerdo con Maduro que habría garantizado el acceso de las empresas estadounidenses al petróleo venezolano.

8 de octubre: Los republicanos del Senado rechazaron una resolución para prohibir a Trump el uso de la fuerza militar contra embarcaciones en el mar Caribe.

15 de octubre: Trump reconoció que había autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, y dijo a los periodistas que el gobierno estaba “ciertamente mirando a tierra ahora, porque tenemos el mar muy bien controlado”. El gobierno venezolano dijo que plantearía la cuestión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

16 de octubre: El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra un buque semisumergible en el mar Caribe, en el que murieron dos hombres que se encontraban a bordo. Otros dos hombres fueron rescatados por el ejército estadounidense y repatriados en cuestión de días a Colombia y Ecuador.

17 de octubre: El ejército estadounidense afirmó haber abatido a tres hombres y destruido otra embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar Caribe, presuntamente afiliada a un grupo insurgente colombiano. Fue la séptima embarcación atacada desde principios de septiembre.

21 de octubre: Estados Unidos atacó una embarcación que las autoridades estadounidenses sospechaban que transportaba drogas en el océano Pacífico, frente a la costa de Colombia, ampliando así la campaña del gobierno de Trump más allá del mar Caribe. El ataque mató a dos o tres personas, dijo un funcionario estadounidense. Un segundo ataque en el Pacífico, anunciado un día después, causó la muerte de otras tres personas.

23 de octubre: Trump dijo en una conferencia de prensa que no pediría la aprobación del Congreso para llevar a cabo ataques militares contra los narcotraficantes. “No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo Trump, y añadió: “Creo que vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país, ¿de acuerdo?”.

24 de octubre: el Pentágono anunció que el portaaviones Gerald Ford y los buques de guerra y aviones de ataque que lo acompañaban se desplegarían en aguas próximas a Latinoamérica. Esto se produjo un día después de que dos bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea volaron cerca de Venezuela.

27 de octubre: Otra ronda de ataques contra embarcaciones en el Pacífico causó la muerte de 15 personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que una persona había sobrevivido y que las autoridades mexicanas no habían logrado encontrarla en el mar.

31 de octubre: María Corina Machado, líder de facto de la oposición venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre, dijo a Bloomberg News que “no tengo ninguna duda de que Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y muchos otros son los cerebros de un sistema que ha amañado elecciones en muchos países, incluido Estados Unidos”. Estos comentarios, que han sido ampliamente desmentidos, fueron criticados por antiguos diplomáticos y detractores de Maduro porque parecían justificar una posible invasión por parte de Estados Unidos.

2 de noviembre: El presidente Trump dijo en una entrevista emitida en el programa 60 Minutes de la CBS que dudaba que Estados Unidos fuera a ir a la guerra con Venezuela, pero que no descartaba por completo la posibilidad de ataques terrestres. Acusó a Venezuela de tratar “muy mal” a Estados Unidos y, cuando le preguntaron si Maduro tenía los días contados en el poder, dijo: “Yo diría que sí”.

6 de noviembre: Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe, en la que murieron tres personas. Ese ataque se produjo después de otros dos en la primera semana de noviembre, uno en el Caribe y otro en el Pacífico, en los que murieron cinco personas.

12 de noviembre: Estados Unidos lanzó su vigésimo ataque contra los supuestos cárteles de la droga. El ataque causó la muerte de cuatro personas y elevó el número conocido de personas fallecidas a 80.

28 de noviembre: The New York Times informó que Trump y Maduro habían hablado a finales de la semana anterior, en una llamada telefónica en la que también participó Marco Rubio. Los líderes discutieron una posible reunión en Estados Unidos, aunque no se anunciaron planes.

29 de noviembre: Trump dijo en las redes sociales que el espacio aéreo “sobre y alrededor de Venezuela” debía considerarse “cerrado en su totalidad”. El presidente de EE. UU. no tiene autoridad sobre el espacio aéreo venezolano, pero se esperaba que la publicación disuadiera a las aerolíneas de volar al país.

2 de diciembre: Hegseth abordó las crecientes preocupaciones sobre la legalidad del primer ataque a un buque en el Caribe, citando “la niebla de la guerra” en respuesta a las preguntas sobre si el ejército estadounidense cometió un crimen de guerra al matar a dos personas que habían sobrevivido a ese operativo en un segundo ataque de seguimiento. Hegseth dijo que él personalmente no vio a los supervivientes del primer ataque y que el almirante Frank M. Bradley, comandante de la operación, ordenó el segundo.

4 de diciembre: Un ataque en el Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas en un momento de mayor escrutinio sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense, y casi dos semanas después del anterior ataque a un barco.

10 de diciembre: Trump anunció que Estados Unidos había incautado un buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. Funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban nuevas incautaciones en las siguientes semanas, afirmando que formaban parte de los esfuerzos de la gestión Trump para debilitar el gobierno de Maduro al socavar su mercado petrolero. Uno de los funcionarios dijo que, aunque el buque transportaba petróleo venezolano, fue incautado debido a sus vínculos anteriores con el contrabando de petróleo iraní ilícito.

11 de diciembre: Machado apareció en Oslo horas después de faltar a la ceremonia en la que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Su aparición, tras más de un año en la clandestinidad, volvió a situar a la oposición en el escenario mundial en un momento volátil de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ese mismo día, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector petrolero de Venezuela y a los familiares de Maduro, al tiempo que procedía a bloquear decenas de millones de dólares en petróleo a bordo del petrolero incautado.

15 de diciembre: El ejército estadounidense atacó tres embarcaciones en el Pacífico oriental, causando la muerte de ocho personas, en uno de los días más mortíferos de la campaña. El ejército afirmó que las embarcaciones navegaban por una ruta conocida de narcotráfico.

16 de diciembre: Trump ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entraran o salieran de Venezuela. En una publicación en las redes sociales, Trump afirmó que Venezuela estaba “completamente rodeada” por una creciente presencia naval estadounidense, lo que supuso una fuerte escalada en sus esfuerzos por interrumpir las exportaciones de petróleo del país. La medida llevó a Maduro a enviar escoltas navales a los cargamentos de petróleo que se dirigían a Asia.

17 de diciembre: Un ataque en el Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas en un ataque que, según el ejército, se llevó a cabo bajo las órdenes de Hegseth. La Cámara de Representantes rechazó dos resoluciones que habrían obligado a Trump a solicitar la aprobación del Congreso antes de atacar Venezuela y continuar con los ataques.

18 de diciembre: El ejército llevó a cabo dos ataques más contra barcos en el Pacífico oriental, causando la muerte de cinco personas.

19 de diciembre: Trump nominó al general Francis L. Donovan, un marine con amplia experiencia en operaciones especiales y en Medio Oriente, para dirigir el Comando Sur de Estados Unidos tras la repentina jubilación del almirante Alvin Holsey, quien, según se dijo, se oponía a los letales ataques navales del gobierno.

20 de diciembre: La Guardia Costera de Estados Unidos intentó interceptar el Bella 1, un buque petrolero apátrida sujeto a sanciones estadounidenses, por haber transportado petróleo iraní en el pasado. El personal del barco no permitió que lo abordaran y el buque huyó hacia el noreste, hacia el Atlántico, mientras emitía señales de ayuda.

La Guardia Costera también detuvo y retuvo al Centuries, un buque con bandera panameña que transportaba petróleo venezolano para un comerciante con sede en China. No estaba claro cuánto tiempo pretendía Estados Unidos retener al Centuries, ya que las autoridades estadounidenses no tenían una orden judicial para tomar posesión de él.

22 de diciembre: El ejército estadounidense afirmó que un ataque en el Pacífico oriental tenía como objetivo una embarcación que transportaba drogas por rutas de tráfico conocidas. Una persona resultó muerta.

23 de diciembre: Durante varios días, el ejército estadounidense intensificó sus operaciones en el Caribe, enviando diversos vuelos de transporte C-17 desde bases de todo EE.UU. y Japón a Puerto Rico.

Finales de diciembre: En la primera operación conocida de Estados Unidos dentro de Venezuela, la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en algún momento de la cuarta semana de diciembre, probablemente el 24 de diciembre. El ataque alcanzó un muelle que supuestamente se utilizaba para el transporte de narcóticos y no causó ninguna víctima mortal, según informaron personas con conocimiento de la operación. La noticia del ataque salió a la luz por primera vez el 26 de diciembre, cuando Trump dijo en una entrevista radiofónica que Estados Unidos había destruido “una gran instalación” como parte de su campaña contra Venezuela, aparentemente dirigida contra un lugar de tráfico de drogas. Las autoridades confirmaron que se trataba de una instalación relacionada con las drogas, pero no dieron más detalles. Trump la describió como el lugar “de donde salen los barcos”.

29 de diciembre: Un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental causó la muerte de dos personas, según el Comando Sur de Estados Unidos. El comando señaló en redes sociales que la embarcación estaba involucrada en “operaciones de narcotráfico”.

30 de diciembre: Tres personas murieron a bordo de una embarcación durante los ataques contra tres lanchas que viajaban en cadena, según el Comando Sur de Estados Unidos, que anunció la operación un día después.

31 de diciembre: El ejército estadounidense mató a cinco personas en un ataque contra dos embarcaciones, informó el Comando Sur. El comando no dió más información sobre la ubicación de las embarcaciones.

Hasta el 31 de diciembre, al menos 115 personas habían muerto en 35 ataques contra embarcaciones desde el 2 de septiembre.

2 de enero de 2026: El presidente Trump anunció en redes sociales que Estados Unidos había capturado a Maduro y lo estaba sacando de Venezuela. El anuncio de Trump se produjo horas después de que el fobierno de Venezuela acusara a Estados Unidos de llevar a cabo ataques militares en la capital, Caracas, y en otras partes del país, y después de que se informara de grandes explosiones en una base militar de la ciudad.