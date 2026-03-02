Presentarán en Paraná la Bandera de la Memoria con los 317 nombres de víctimas entrerrianas

La Bandera de la Memoria será presentada este jueves a las 20, en el Juan L. Ortiz.

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe cívico-militar, este jueves 5 de marzo a las 20, se presentará la Bandera de la Memoria en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con acceso libre y gratuito. La convocatoria tendrá lugar en Racedo 250, de Paraná.

La obra colectiva fue impulsada por la Asociación de Ex Presos y Presas Políticas y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa”, que convocó a conformar el espacio Bordadoras de Memorias Paraná con el objetivo de confeccionar una bandera que reúna los nombres de las 317 víctimas de la dictadura en la provincia.

Durante varios meses, más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones se reunieron semanalmente en Casa Grande para bordar, puntada a puntada, cada uno de los nombres. La propuesta buscó convertir el acto de bordar en un ejercicio de memoria activa: “Traer a cada une al presente, hilo por hilo, es una manera de decir que siguen con nosotros”, señalan desde la organización.

La iniciativa se inscribe en las acciones conmemorativas al cumplirse cinco décadas del golpe de Estado de 1976 y propone resignificar el trabajo artesanal como herramienta de construcción colectiva, identidad y justicia. Desde La Solapa también manifestaron el deseo de que la experiencia se replique en otras localidades entrerrianas.

El proyecto contó con el acompañamiento de Casa Grande – Asociación para la Igualdad y el Desarrollo– y el apoyo de la Municipalidad de Paraná.

La presentación del jueves será abierta a toda la comunidad y formará parte de las actividades que se desarrollan bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia.