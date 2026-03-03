Lauritto convocó al diálogo al inaugurar el período de Sesiones Ordinarias en el HCD de Concepción del Uruguay

Al inaugurar el período de Sesiones Ordinarias del HCD de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto llamó a sostener el diálogo aun cuando “las instituciones se han vuelto impopulares”.

El intendente de Concepción del Uruguay, de José Eduardo Lauritto, dejó formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias en un contexto adverso, donde instó a que prevalezca el diálogo y la defensa del interés general.

En la apertura centró sus primeras palabras en una defensa enfática del diálogo como herramienta esencial de la democracia, especialmente en un tiempo político y económico que definió como “poco propicio para la construcción de espacios comunes”.

En ese marco, anunció nuevas definiciones que combinan obra pública, inversión ambiental y políticas sociales estratégicas para Concepción del Uruguay. Entre los principales ejes, confirmó la licitación de 34 nuevas cuadras de pavimento y un plan de mejoras en loteos, junto a una inversión millonaria destinada a la planta de tratamiento de residuos y al sostenimiento del sistema de recolección y limpieza de minibasurales.

En materia de transporte, destacó la implementación del boleto estudiantil garantizado íntegramente por la Municipalidad, consolidando una política de acceso igualitario a la educación.

Asimismo, puso en valor avances concretos en múltiples áreas: el recambio de 5.407 luminarias LED y la instalación de 765 nuevas columnas; el fortalecimiento de la educación municipal que alcanzará a 671 estudiantes en 2026; el acompañamiento sanitario a recién nacidos y equipos de atención temprana; las acciones en salud mental y adicciones; la continuidad de los programas de castración y sanidad animal; la puesta en valor de los balnearios Itapé, Banco Pelay, Isla del Puerto y el Parque Ribereño; la creación de un nuevo Centro de Día para personas con discapacidad; los programas de desarrollo deportivo, y el impulso al Polo Tecnológico “La Nube”, como motor del ecosistema emprendedor y de la economía del conocimiento local.

Recordó que el 10 de diciembre de 2023 había afirmado que “todos tenemos el derecho a soñar: es el primer paso para hacer posible la realidad”, pero advirtió que las propuestas “sólo son válidas en la medida que sean posibles”, subrayando la necesidad de previsibilidad y trabajo conjunto. En un tono reflexivo, sostuvo que “el mayor peligro para la democracia es la destrucción del espacio común, donde las cosas puedan hablarse, puedan discutirse”, y cuestionó la idea de que dialogar sea una señal de debilidad: “no es cierto que el diálogo deba ser visto como debilidad o como una claudicación”.

Con experiencia en tres períodos de gobierno bajo distintos presidentes y gobernadores, Lauritto reivindicó la legitimidad democrática de todas las autoridades y llamó a “convivir, que no es otra cosa que vivir con el otro, democráticamente”. Desde esa perspectiva, presentó un informe de 27 meses de gestión y las proyecciones para 2026.

Servicios públicos

Lauritto reafirmó que la correcta prestación de servicios “constituye una demanda permanente de la comunidad” y que una ciudad ordenada “depende del esfuerzo de todos”.

-Calles de tierra. Desde diciembre de 2023 se intervinieron 656 calles, de las cuales 462 corresponden a los últimos 12 meses. Las tareas incluyeron limpieza, perfilado, nivelación, embrozado, compactación y enripiado. La inversión mensual asciende a $198.531.673, íntegramente con recursos municipales. Además, el 19 de enero se inició la primera etapa del plan de mejoras para loteos privados, que contempla 282 calles en 12 loteos.

-Bacheo. Se ejecutan reparaciones en 146 baches de hormigón (64 ya completados por la empresa IQU). En asfalto, se adquirieron 110 toneladas para concluir el bacheo del acceso Rodríguez Artusi entre Ruta 14 y avenida Roberto Uncal.

-Desagües pluviales. Entre 2024 y 2025 se intervinieron 26 desagües, abarcando 17.966 metros lineales. El 24 de febrero comenzó la segunda etapa de mantenimiento de estos desagües, con una inversión licitada de $27.299.999,76 para 40 días de trabajo.

-Iluminación. La ciudad cuenta con unas 14.000 luminarias. En la presente gestión se adquirieron 5.990 y se recambiaron 5.407. También se colocaron 765 nuevas columnas, ampliando iluminación en barrios y accesos estratégicos. Lauritto destacó que “todo se financió con recursos municipales y se ha procurado dar respuestas a demandas barriales. Todavía falta, pero se sigue trabajando”.

-Residuos y ambiente. El servicio recolecta aproximadamente 90 toneladas diarias, con hasta 8 camiones y 10 zonas operativas. Se relevaron 35 minibasurales al inicio de la gestión: 17 fueron erradicados o reducidos y hoy existen 22 activos, que se limpian cada 13 días. En arbolado urbano se plantaron 900 ejemplares en 2024-2025 y se prevé ampliar el plan en 2026, además de disponer 4.000 árboles del plan de compensación forestal del BID para la ciudad.

Obras públicas

“A pesar de las severas restricciones”, el jefe comunal destacó avances en pavimentación: 72 cuadras y media en 2024 y 44 en 2025. Con las 34 ya licitadas, el total asciende a 150 cuadras y media en la gestión. Además realizó un importante anuncio: El 26 de febrero se llamó a licitación para pavimentar 34 nuevas cuadras (14 cuadras en barrio IAPV de La Rural, 18 cuadras en La Rural y otras 2 cuadras en Santa Rita).

También se ejecutan obras en boulevard Yrigoyen ($99 millones), aeródromo ($45 millones), edificios educativos municipales ($46.448.595,46), sanitarios en espacios públicos ($92 millones), Terminal ($20 millones) y ampliación de Turismo ($32 millones).

Lauritto señaló que en 2025 el Municipio debió afrontar $500 millones para saldar deudas de obras de viviendas con financiamiento nacional. En materia de infraestructura mayor, fue categórico: “no tenemos dudas que este tipo de obras vinculadas al agua, al sistema cloacal y a los desagües pluviales no pudieron ni podrán en el futuro ser afrontados con recursos municipales”, reclamando acompañamiento provincial y nacional.

Ambiente

En materia ambiental, el Intendente de José Eduardo Lauritto sostuvo que “en estos seis años hemos debido revertir una equivocada decisión de alquilar un predio ajeno, realizando un enorme esfuerzo de inversión para contar con nuestro propio Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos”. Recordó que el Municipio adquirió, sin aportes de terceros, 14 hectáreas y adecuó el predio para la disposición de casi 90 toneladas diarias de residuos. “Nos corresponde asumir nuestros errores, y en eso estamos”, afirmó, al tiempo que enumeró las inversiones previstas para 2026: la construcción de un playón de hormigón de 30 por 30 metros con un presupuesto de 138 millones de pesos; el movimiento de suelo del Módulo 2 por 131,5 millones; la automatización de bombas y aireadores; el recambio de cableado subterráneo; el pago al INTI y el traslado de neumáticos por 31 millones de pesos. También anunció que el 5 de marzo se abrirán las ofertas de la Licitación Pública 03/2026 para la operación del relleno sanitario de San Cayetano, con un presupuesto oficial de 445 millones, garantizando su carácter público en el auditorio “Arturo Illía”.

Lauritto expresó además su preocupación institucional: “nos inquieta que este esfuerzo no se vea acompañado por el área de Ambiente de la Nación ni por la Secretaría provincial; es una gran dificultad no acceder a beneficios o créditos ambientales que existen en el mundo”. Informó que solicitó audiencia al gobernador Rogelio Frigerio “para asumir los errores que se puedan cometer, pero también para advertir sobre intencionalidades políticas que amenazan continuar”.

En paralelo, destacó que el Municipio mantiene en funcionamiento el CEVOR en la zona sur y tiene finalizado el proyecto ejecutivo para un segundo centro en la zona norte, sujeto a disponibilidad económica. Finalmente, subrayó la trascendencia de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales —adjudicada a la UTE conformada por Panedile S.A. y Lemiro Pietroboni S.A.— porque “permitirá no arrojar desechos en crudo a las aguas del río”, reafirmando el compromiso ambiental de Concepción del Uruguay.

Desarrollo social y educación

En Desarrollo Social, el Intendente de José Eduardo Lauritto sostuvo que la política municipal se organiza en “dos líneas claras y complementarias: la promoción, educación y desarrollo; y el sistema integrado de asistencia social y red comunitaria”. Remarcó la continuidad de la educación pública municipal como una “honrosa tradición” que en 2026 alcanzará a 671 estudiantes entre los Centros de Desarrollo de la Niñez, las escuelas municipales y la Escuela de Artes y Oficios. A la par, destacó el fortalecimiento del Programa Municipal de Primera Infancia: “no tenemos dudas en continuar fortaleciéndolo, aun solitariamente”, afirmó, detallando las 249 visitas a recién nacidos, los 38 niños en atención temprana y el acompañamiento a 83 familias, en un contexto demográfico que —advirtió— muestra más fallecimientos que nacimientos en Concepción del Uruguay.

Sobre la segunda línea de acción, Lauritto explicó que el Sistema Integrado de Asistencia Social permite “organizar y transparentar la ayuda a quienes más lo necesitan”, alcanzando 12.636 beneficiarios entre 2025 y lo que va de 2026. Allí enumeró políticas sostenidas con recursos propios como el Programa Municipal de Abrigo —con 6.000 frazadas y 240 colchones distribuidos en 32 barrios—, el Servicio de Sepelios Municipal que asistió a 119 familias en situación de vulnerabilidad, y el Refugio Social que actualmente aloja a 13 personas, destacando que “lo más valioso es que 42 personas en situación de calle pudieron regresar a sus hogares”. También subrayó el servicio municipal de desagote para 400 familias sin cloacas y el acompañamiento a procesos de recuperación de adicciones, facilitando traslados a centros especializados.

También puso el acento en el desarrollo emprendedor y la política alimentaria como herramientas frente a la crisis social: “ante la dificultad de acceder a un empleo formal, ser emprendedor no es una opción, es una necesidad”, expresó, detallando el acompañamiento a 1.376 emprendedores y el apoyo a 165 feriantes en espacios públicos. En paralelo, afirmó que “solo con recursos municipales, y a pesar de promesas de trabajo conjunto que no se concretaron, sostenemos la política alimentaria”, que alcanza a 3.500 hogares con módulos básicos, provisión de leche para jardines y comedores, y asistencia a 36 merenderos. “No miramos para otro lado —concluyó—; asumimos la responsabilidad de estar presentes donde más se necesita”.

Salud Comunitaria

Sobre la salud de nuestra comunidad, el Intendente de José Eduardo Lauritto subraya que “desde el primer día, las instrucciones han sido de la mayor apertura posible con las autoridades sanitarias de la Provincia y de la Nación; al presente, claramente no lo hemos logrado, pero seguiremos insistiendo”, reafirmando la vocación de articulación institucional. En ese marco, destacó que durante 2025 los Centros de Atención Primaria de la Salud municipales atendieron a 40.962 pacientes, brindando servicios de clínica médica, pediatría, ginecología, psicología, laboratorio, obstetricia, odontología, kinesiología, enfermería y vacunación, y remarcó un dato que refleja la realidad social: “el 57% de quienes concurrieron no contaban con obra social”.

También puso en valor el Programa Sanitario Escolar —que alcanzó a 353 niñas y niños en 18 escuelas—, la campaña antigripal en 19 residencias de adultos mayores y domicilios particulares, y los operativos de bloqueo y prevención del dengue en distintos barrios. En un párrafo especial, expresó “un gracias bien uruguayense” al Dr. Pablo Lombardi por sus nueve años al frente del Hospital Justo José de Urquiza, recordando especialmente su labor, junto a los Dres. Martín Oliva y Pablo Seró, durante la pandemia.

Salud Mental

En cuanto a salud mental, Lauritto sostuvo que bajo la consigna “Hablar hace bien” el Municipio asumió “el desafío de estar a la altura de un tema de creciente trascendencia”, atendiendo problemáticas como ansiedad, depresión, adicciones y consumos problemáticos. Informó que en 2025 se condujeron 435 tratamientos en los CAPS y advirtió que, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, “el 26,7% de la población experimenta síntomas compatibles con trastornos depresivos o ansiosos”, en un contexto donde los efectos de la vida digital profundizan riesgos como ludopatía, grooming y ciberbullying. Agradeció el compromiso de los equipos municipales, la realización del Congreso de Salud Mental, el trabajo conjunto con Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) —que permitió capacitar a 400 docentes— y destacó que “todo lo que logremos por la salud mental vale la pena, aunque pueda no ser suficiente”, señalando con preocupación que, frente a un solo homicidio en 2025, la ciudad registró 22 suicidios.

Sanidad animal

En salud animal, resaltó el fortalecimiento de las políticas de zoonosis y control poblacional: “hemos podido no solo sostener sino incrementar las castraciones”, pasando de 2.153 en 2024 a 3.073 en 2025, junto a más de 10.000 atenciones e intervenciones veterinarias, cirugías de alta complejidad, chipeos voluntarios y recorridas del castramóvil en 20 barrios. No obstante, reconoció que “es una deuda pendiente mejorar y, si es posible, resolver la problemática de los caballos sueltos o abandonados”, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en esa línea.

Transporte Público

La eliminación del Fondo Compensador del Interior del Gobierno Nacional y la reducción de aportes provinciales reconfiguraron el sistema de transporte urbano. El boleto pasó de $373 en enero de 2024 a $1.367 en 2026. El Municipio, que antes no aportaba, destina hoy 16 millones de pesos mensuales para sostener el servicio y avanzará en la implementación del boleto escolar 2026, entendiendo la movilidad como parte del derecho a la educación. El Intendente de José Eduardo Lauritto anunció una definición de fuerte contenido social al señalar que “hemos decidido encomendar la implementación para el ciclo lectivo 2026 del Boleto Escolar”, sustentando la medida en dos principios centrales: “la movilidad es parte del derecho a la educación” y “el transporte no puede ser una barrera para que un niño o un adolescente no llegue a su escuela”. En ese marco, explicó la evolución del esfuerzo municipal al recordar que “en 2024 debimos trabajar para sostener el sistema; en 2025 intentamos estabilizarlo con recursos de este Municipio; y en 2026 apuntamos a fijar una política pública concreta de gratuidad educativa”, consolidando así una decisión que busca garantizar igualdad de oportunidades para los estudiantes de Concepción del Uruguay.

Cultura

En el capítulo cultural, el Intendente de José Eduardo Lauritto reafirmó que “la cultura no es un gasto, es una inversión en identidad y comunidad”, y destaca que durante 2025 y lo que va de 2026 el Municipio pudo sostener y acompañar económicamente eventos emblemáticos como el Festival Itapé, la Feria de la Palabra, La Noche de los Museos, Las Noches de las Librerías, Urugraff y los encuentros San Isidro Canta y Baila y Costa a Costa. “En tiempos difíciles —señala— decidimos no retroceder en aquello que nos une y nos representa como ciudad”.

Uno de los momentos más significativos fue la presentación, a íntegro costo municipal, de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, con dos conciertos memorables en la Basílica Inmaculada Concepción: uno dedicado a Johann Strauss II, bajo la dirección de Darío Salvi, y otro con la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, junto al Coro Estable Municipal. “Fueron noches que quedarán en nuestra memoria colectiva”, expresó, destacando también el homenaje al maestro Juan Miguel Lacava.

Lauritto subrayó además la decisión de reconocer a figuras entrerrianas como Roberto Romani —“pudimos decirle gracias en vida, y eso no es un dato menor”— y de rendir homenaje, a veinte años de su fallecimiento, al artista Artemio Alisio, con una muestra simultánea en distintos espacios culturales de la ciudad. A ello se suman nuevas publicaciones de autores locales y el compromiso de editar la Historia de Entre Ríos para que llegue a cada alumno de cuarto grado, porque “la identidad también se construye desde el conocimiento de nuestro pasado”.

Además, puso especial énfasis en la creación de la Orquesta Municipal Infanto-Juvenil “Celia Tomasa Torrá”: “es una de las decisiones culturales más hermosas que hemos tomado”, afirma. Con 38 niños de distintos barrios y cinco conciertos en su primer año, la orquesta —que funciona en la Escuela N° 116— simboliza, en sus palabras, “la convicción de que la cultura es inclusión, es oportunidad y es futuro”. Asimismo, valora la presencia en la ciudad de referentes como Selva Almada, Carlos Skliar, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Raly Barrionuevo y Agarrate Catalina, porque “cada visita nos confirma que Concepción del Uruguay tiene un lugar en la agenda cultural del país”.

Deportes

En materia deportiva, el Intendente de José Eduardo Lauritto remarcó que “este Municipio tiene instituidos siete programas municipales de apoyo al deporte y a los deportistas uruguayenses”, consolidando una política pública que acompaña tanto el alto rendimiento como el deporte social. Detalló el respaldo a los pilotos locales Nicolás Bonelli, Tomás Pellandino, Sergio Fulini, Fabricio Scatena y Brian Dodera; el acompañamiento permanente a instituciones que compiten a nivel nacional como Tomás de Rocamora, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Club Universitario de Concepción del Uruguay; y el programa de becas deportivas que alcanza a 19 atletas locales.

“Sostenemos también el deporte adaptado, el programa ‘Activa’ para fortalecer a nuestros clubes y el programa de infraestructura deportiva, porque entendemos que el deporte es inclusión, identidad y oportunidades”, expresó, agregando el trabajo con adultos mayores y las capacitaciones impulsadas en 2025 bajo la coordinación del concejal Lisandro Pinilla, que trajeron a la ciudad a referentes nacionales de distintas disciplinas.

En cuanto a infraestructura, Lauritto señaló que “estamos finalizando la construcción de una tercera cancha de hockey sintético en el barrio 192 Viviendas, frente a la nueva Escuela Marsiglia”, y adelantó que, una vez concluida, “iniciaremos una obra vinculada a los deportes urbanos”. También recordó que en la gestión anterior se reasfaltó el Velódromo Municipal y anunció que “durante 2026 pondremos en valor su iluminación”. Finalmente, fue claro respecto al automovilismo: “asumir solitariamente el costo de una competencia de Turismo Carretera se torna cada vez más dificultoso; estamos analizando cómo enfrentar este desafío en 2026”, reafirmando el compromiso de sostener eventos que posicionan a Concepción del Uruguay en el calendario deportivo nacional.

Turismo

En el capítulo turístico, el Intendente de José Eduardo Lauritto destacó el esfuerzo municipal para sostener la infraestructura y los servicios en los cuatro balnearios de la ciudad, señalando que “el costo de las reparaciones e inversiones fue menor a los 568 millones de pesos que debimos afrontar entre mayo y diciembre de 2024”, debido a que la crecida del río en 2025 generó daños de menor magnitud. No obstante, remarcó que “cada temporada implica un compromiso económico significativo que asumimos porque el turismo es trabajo y movimiento para nuestra comunidad”.

A pocos días del cierre de la temporada estival, Lauritto valoró que “hemos estado en presencia de una buena temporada, con una aceptable concurrencia de uruguayenses y turistas”, subrayando el impacto positivo en la economía local. En esa línea, resaltó una decisión estratégica: “después de muchos años, recuperamos los servicios de camping”, comenzando en los balnearios Banco Pelay y Paso Vera, entendiendo que esa modalidad amplía la oferta y democratiza el acceso al turismo.

Finalmente, planteó los objetivos hacia adelante: “nuestra meta es sostener el funcionamiento de los cuatro balnearios y, durante 2026 —crecientes del río mediante— avanzar en mejoras que optimicen los servicios de camping”. Con esa definición, reafirmó que el Municipio continuará invirtiendo para consolidar a Concepción del Uruguay como destino turístico regional, cuidando sus espacios públicos y fortaleciendo su perfil como ciudad de río.

Seguridad Ciudadana

“Ratificamos nuestra voluntad de continuar colaborando con la Provincia en materia de seguridad, aunque aún permanecen sin respuesta gestiones clave para Concepción del Uruguay, como la construcción de la Comisaría 5ª —para la cual el Municipio cedió dos predios— y la realización de cursos de ingreso policial en nuestra ciudad. Nos preocupa la disminución de la dotación policial en el Departamento Uruguay, que pasó de 532 efectivos en 2010 a 510 en 2026, en contraste con el incremento provincial. También lamentamos el cierre del dictado presencial de la Licenciatura en Seguridad Pública, que durante 15 años fortaleció la presencia policial local”, destacó Lauritto.

El Municipio sostiene un aporte mensual para combustible de móviles policiales, que en la actual gestión supera los 55 millones de pesos, y agradece especialmente el acompañamiento de la Jefatura Departamental en operativos sociales, controles de tránsito y acciones sobre caballos sueltos.

Polo Tecnológico La Nube

En relación al Polo Tecnológico, el Intendente de José Eduardo Lauritto destacó la continuidad del proyecto de Parque Tecnológico “La Nube”, iniciado por el exintendente Martín Oliva, y recordó que “el 25 de septiembre de 2025 pudimos inaugurarlo”. Sin embargo, aclaró el sentido profundo de la iniciativa: “La Nube no es un edificio ni un espacio físico; es una decisión estratégica de integrar la economía del conocimiento a nuestra matriz productiva”. En esa línea, explicó que el objetivo es que el Polo “sea articulador de las demandas del ecosistema productivo”, contando inicialmente con un espacio de coworking para empresas y emprendedores, sala de reuniones y sala de conferencias equipadas con tecnología de vanguardia.

De cara a 2026, Lauritto adelantó que “impulsaremos un programa de transformación digital para pymes industriales”, brindando asistencia técnica en automatización de procesos, incorporación de software de gestión, digitalización administrativa y adopción de tecnologías 4.0. Asimismo, anunció la puesta en marcha de “un esquema de vinculación tecnológica permanente entre empresas, desarrolladores locales y el sistema educativo”, junto con la continuidad de líneas de capacitación para formar el capital humano que la nueva industria requiere. Finalmente, puso en valor “el compromiso vocacional de la licenciada Sossa Zitto, ex vicerrectora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y de la licenciada Mariela Sánchez”, subrayando que el crecimiento del Polo es fruto de una construcción colectiva en Concepción del Uruguay.

Más diálogo, más gestión

En un discurso atravesado por la apelación al consenso, Lauritto insistió en que, aun “en un tiempo en que las instituciones se han vuelto impopulares”, vale la pena sostener el esfuerzo democrático. Reivindicó la autonomía financiera municipal en muchas áreas, pero también la necesidad de articulación para obras estructurales.

“Sigo profundamente convencido en los valores del diálogo. Del diálogo que concede, del que posibilita acuerdos”, afirmó. Y desde esa convicción política, delineó una agenda que combina administración cotidiana, inversión en infraestructura con recursos propios y una fuerte impronta social y comunitaria.