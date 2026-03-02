La Sinfónica vuelve a La Vieja Usina con Mendelssohn y Brahms

La Sinfónica de Entre Ríos tendrá su tercer concierto el sábado 14 de marzo en La Vieja Usina.

Luego de presentarse ante más de 450 personas en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos anunció su próximo concierto para el sábado 14 de marzo a las 20, nuevamente con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

En esta oportunidad, el organismo provincial abordará un programa integrado por el Concierto para violín, piano y cuerdas de Felix Mendelssohn y la Sinfonía Nº 3 Op. 90 de Johannes Brahms, dos obras centrales del repertorio romántico.

El concierto contará con la participación de los solistas Lucrecia Mauro en piano y Raul Vallejos en violín, bajo la dirección de la maestra invitada Yeny Delgado.

Antecedente inmediato

El anuncio llega tras el exitoso segundo concierto de temporada, también realizado en La Vieja Usina el pasado sábado, donde más de 80 músicos en escena fueron despedidos con una ovación de pie. En esa ocasión, la Sinfónica —bajo la dirección artística de Luis Gorelik— interpretó la Sinfonía Clásica Op. 25 de Sergei Prokofiev, el Concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg, con la pianista Lilia Salsano como solista, y Tres Aires Chilenos de Enrique Soro, bajo la batuta del director invitado Gabriel Zepeda Jara.

En ese marco, tanto Zepeda Jara como Salsano destacaron el nivel artístico del organismo entrerriano, al que definieron como referente de la actividad orquestal en el país.

Lo que viene

Con el concierto del 14 de marzo, la Sinfónica profundiza su temporada 2026 con un programa de gran exigencia técnica y expresividad romántica, consolidando además una política de acceso público a la música académica en la provincia.

La cita será en Gregoria Matorras de San Martín 861, Paraná, con ingreso gratuito hasta completar la capacidad de sala.